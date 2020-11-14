الإدارية العليا تنظر 24 طعنا على نتائج انتخابات النواب

تلقت المحكمة الإدارية العليا، عددًا جديدًا من الطعون على نتائج المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020، والتي كان البعض منها محالا من محاكم القضاء الإداري بالمحافظات، لعدم الاختصاص، والقضاء بالإحالة للمحكمة الإدارية العليا، فيما عدا طعن واحد فقط بشأن المرحلة الأولى محال من القضاء الإداري بمحافظة الفيوم.

وتضمنت الطعون 6 دعاوى محالة من محاكم القضاء الإداري بالفيوم، وبني سويف، وأسوان، و16 طعنا تطالب بوقف تنفيذ إعلان النتيجة التي صرحت بها الهيئة الوطنية للانتخابات في بعض الدوائر، فضلًا عن طعنين فقط يطالب أحدهما بوقف فرز الأصوات للناخبين بنظام القوائم في بعض الدوائر، والآخر يطالب بوقف فرز الأصوات بدائرة الخليفة، ليكون بذلك إجمالي الطعون المنظورة بهذه الجلسة 24 طعنا.

يذكر أن هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباتة غير الجائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحالة لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض، لاكتساب العضو الفائز بعضوية النواب مركزا قانونيا، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض، طبقًا للقانون.

بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عدداً آخر بعدم قبول بعض الطعون، فضلًا عن إصدارها 3 أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات، واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.

وقضت بعض محاكم القضاء الإداري ببعض المحافظات، بعدم الاختصاص في نظر دعاوى وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات لمجلس النواب في دورته الجديدة، وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا، للنظر والبت النهائي في موضوع الطعون.

وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، بمجلس الدولة، قضت الخميس الماضي، في 7 طعون محالة إليها من المحافظات، حيث ألغت المحكمة القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان استبعاد المرشحين أحمد عبدالحميد عبدالحميد بدائرة الدخيلة إسكندرية، وعلي مهنى مسعود بدائرة حوش عيسى بالبحيرة، وأحمد فتحي الدين بدائرة الفيوم، وقضت بعودتهم لسباق الإعادة من جديد بدوائرهم.

كما قضت المحكمة، برفض 3 طعون آخرين مقامة من كل من أشرف تامر محمد وأحمد حسن خير الله وياسمين محمد محمود، وأحالت المحكمة طعنا وحيدا من فارس محمد عبدالباقي لمحكمة النقض.

وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا في الرابعة عصر غد الأحد، لإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التلفزيون بمبنى "ماسبيرو".