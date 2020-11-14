وزير السياحة والآثار: لا نية لغلق المواقع والمتاحف إلا في حالة واحدة

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه لا توجد أي نية حتى الآن، بشكل نهائي لغلق الأماكن السياحية والمتاحف الأثرية، ولا يوجد سبب لغلقها.

وأضاف العناني، في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الإعلان عن أكبر كشف أثري بمنقطة سقارة، أن الحياة لا يمكن أن تتوقف نهائيا، لأنه لا أحد يعلم متى سيجري إنتاج لقاح لفيروس كورونا، وأنه لا يوجد أي خطر بالمواقع والمتاحف الأثرية، وأن التجربة السياحية في مصر، ناجحة بدعم من رئاسة الوزراء مع وزارات الصحة والإعلام والداخلية والدفاع والطيران.

وأكد وزير السياحة والآثار، أن الوضع الطبي مستقر في مصر للغاية، والفنادق السياحية طبقت كافة الإجراءات الوقائية ونجحت في تجربة السياحة الداخلية أولا، وبالتالي كسبت ثقة سياح دول العالم في المجيئ إلى مصر، وأشار إلى أن الغلق في حالة واحدة إذا ارتفعت أعداد الإصابات بكورونا بالأماكن والمواقع السياحية والأثرية، وذلك حرصا على سمعة السياحة في مصر.

وأوضح العناني، أنه لا تأتي أعداد كبيرة من السياح إلى مصر، لأن ثلثي السياح الذين يأتون إلى مصر، من الدول الأوربية، والسفر في تلك الدول معلق، وتتبقى الدول العربية التي أغلبها السفر فيها متوقف أيضا، ولذلك يأتي إلى مصر، سياح من بعض الدول مثل أوكرانيا وبيلاروسيا وصربيا والمجر وهولندا.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار صباح اليوم، عن أكبر كشف أثري بمنطقة آثار سقارة، من خلال مؤتمر صحفي عالمي، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وعدد من السفراء ومشاهير الفنانين.