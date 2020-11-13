آثار الفيوم تكشف تفاصيل العثور على "صرة دنانير" من العصر العباسي

قال إبراهيم رجب، مدير عام الأثار الإسلامية بمحافظة الفيوم، إن الاكتشاف الأثري في إحدى مناطق المحافظة يحتوي على "دنانير" تعود للعصر العباسي، لافتًا إلى أن التنقيب جاء بعد توصيه من قبل المجلس الأعلى للآثار واللجنة الدائمة.

وأضاف "رجب" خلال مداخلة له عبر الفيديو، ببرنامج "الجمعة في مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه تم العثور على لفافة من الكتان وعثر بداخلها على 28 دينارًا من الذهب الخالص وأجزاء من الدنانير تعود للعصر العباسي القرن العاشر الهجري، ومازالت "الصرة" المعثور عليها قيد الدراسة.

وأوضح، أن تلك الفترة كانت تخص الخليفة المقتدر بالله والراضي والمعتصم بالله، وكانوا أعظم الخلفاء في حكمهم، حيث أن تلك الفترة مبهمة تاريخيًا ولم يكتب فيها الكثير في الكتب.

وأكد "رجب"، أن الآثار موضوعه في المخزن بالفيوم، وجار اتخاذ الإجراءات بالتعاون مع رئيس القطاع، وسيتم إصدار قرار بنقلها إلى متحف الأثار الإسلامية في القاهرة، موضحًا أن البعثة الروسية التي تقوم بالتنقيب في منطقة "دير البنات" في الفيوم تعمل فيه البعثة منذ عام 2003 بشكل سنوي لمدة شهرين، ومازالت في الفترة الحالية تستكمل استكشافاتها حتى نهاية الشهر الجاري، وهناك الكثير من الاكتشافات خلال الفترة المقبلة.

وأشار مدير عام الأثار الإسلامية بمحافظة الفيوم، إلى أنه تم الكشف عن أطلال مباني وأماكن خاصة بالمعيشة وأماكن أخرى خاصة بتخزين المواد الغذائية مثل القمح والفول والزبيب والعسل، مضيفًا أن البعثة مستمرة في العمل حتى نهاية الشهر الجاري.