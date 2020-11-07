انقطاع الكهرباء عن "لجنة" بالقليوبية وانتظار الناخبين لحين عودة التيار

تعطلت لجنة انتخابية بقرية "نامول" التابعة لمدينة قها بمحافظة القليوبية بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مقر اللجنة ما أدى إلى انتظار الناخبين أمام محيط اللجنة لحين توصيل التيار الكهربائي مرة أخرى من قبل الأجهزة المحلية لاستكمال إجراءات التصويت داخل صناديق الاقتراع.

وتعمل الأجهزة المحلية بمدينة قها على توصيل التيار الكهربائي للسيطرة على الظلام بمحيط اللجنة.

وأنهي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية شملت المرور على عدد من اللجان لمتابعة سير الانتخابات فى اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2020 شملت المرور على مدرسة ابن خلدون وهدى شعراوي، وسعد زغلول بمدينة بنها و مدرسة الابتدائية الجديدة ،مدرسة الحرية بكفر شكر، ومدرسة الشهيد محمد كريم أحمد ضيف الثانوية بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر، ومدرسة محمد عبد الحميد حسن الرسمية للغات، ومدرسة الشهيد محمد فهمي الطوخي، ومدرسة خالد المغربي بمدينة طوخ، بالإضافة إلى مدرستي قها التجريبية ومدرسة هشام بيومي بمدينة قها، ومدرسة سعد الدين الشاذلي ومدرسة الثانوية بنات، ومدرسة صلاح الدين بمدينة قليو، ثم توجه المحافظ بعد ذلك لمدينة القناطر الخيرية لمتابعة سير العملية الانتخابية بمدرستى خالد بن الوليد التجريبية ومدرسة حسن أبو بكر التجريبية بالإضافة إلى تفقد مدارس مجمع بهتيم إسكو بحي شرق شبرا الخيمة.

واختتم الهجان جولته فى حي غرب شبرا الخيمة بمتابعة سير العملية الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى لطفي، حيث اطمأن الهجان على الالتزام بالإجراءات المنفذة لتوفيركافة سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم، مشدداً على الالتزام بالإجراءات الوقائية المنفذة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات البينية والالتزام بالأماكن المحددة لوقوف الناخبين مع الالتزام بارتداء الكمامات أثناء عملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى توافر مواد التعقيم والتطهير.

ولفت إلى أن المحافظة قد أتمت استعداداتها المكثفة للانتخابات التي تجرى على مدار يومين، حيث تمت مراجعة كافة الترتبيات والتجهيزات النهائية على المقار الانتخابية بكافة مراكز وقرى المحافظة ، حيث تم تجهيز (478) مقراً إنتخابياً و (6) لجان عامة و (1047) لجنة فرعية.

وتستقبل اللجان الإنتخابية ( 3 مليون و271 ألف و78) ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الإستحقاق الدستوري، والاطمئنان على جاهزيتها، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، ومتابعة المنظومة من خلال غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بخلاف غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية.