توفير سكن عاجل لأسرة بلا مأوى بالإسكندرية: الأب مصاب بـ"ضمور في العين"

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأجهزة المختصة، بتوفير سكن عاجل بإسكان المحافظة، لأسرة بلا مأوى، مكونة من أب يعول زوجة و٣ أطفال أقل من ١٠ سنوات، ويعاني الأب من ضمور في العصب البصري وانفصام في الشبكية .

وخلال استقبالهم قدم محافظ الإسكندرية لهم بعض المعونات المعيشية اللازمة، موجها بتوفير معونة مالية لهم، وأكد حرص المحافظة على الاستجابة لشكاوى المواطنين ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

وكان أهالي الإسكندرية نشروا صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي لأسرة تعيش بجوار مسجد علي بن ابي طالب بمنطقة سموحة وسط المدينة "حيث تعيش أسرة مكونة من ٣ أفراد في الشارع بلا مأوى خاصة مع هطول أمطار غزيرة وبرد شديد وتواجد اطفال صغار في الشارع".

ونشر الأهالي صور الأب والأم وأطفالهم الثلاثة الذين "يعيشون حياة غير آدمية في الشارع بدون أى طعام أو ملابس أو غطاء مطالبين الجهات التنفيذية بالتحرك من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال الصغار خاصة بعد التأكد من أن الأب غير قادر علي توفير المأوي لأطفاله الصغار".