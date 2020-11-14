مصدر أمني: العثور على "رضيع" بالسويس داخل كرتونة وإيداعه دار رعاية

عثر مواطنون في السويس على طفل ملقى داخل صندوق كرتوني في ضاحية "اللاجون"، بحي الجناين، وأبلغوا قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المواطنون إن أحد سكان المنطقة خلال سيره اليوم، سمع صوت بكاء رضيع، وظل يتحسس الصوت حتى شاهد الرضيع حديث الولادة داخل كرتونة وبكامل ملابسه.

ونشر مواطنون صورة الرضيع، على صفحات موقع الفيس بوك، حتى يتم التعرف عليه.

وحررت الشرطة محضر بالواقعة، وجرى نقل الرضيع لمستشفى السويس العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له للاطمئنان عليه.

وقال مصدر أمنى إن الطفل سيتم ايداعه بدور رعاية إلى أن يظهر أحد من أفراد أسرته، أو يظل في الدار يتلقى الرعاية اللازمة.