بينهم رضيع.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام 8 مصابين، بينهم 3 أطفال في حادث تصادم ووقع قبل قليل، على طريق دسوق، بالقرب من قرية "الحدود"، التابعة لمركز كفر الشيخ.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بوقوع حادث تصادم، على طريق "كفر الشيخ - دسوق"، بالقرب من قرية "الحدود"، وتم نقل جميع المصابين، عن طريق سيارات الإسعاف، إلى المستشفى العام، كما جرى الدفع بدورية أمنية لتسيير الحركة على الطريق.

وذكر مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ أن المستشفى العام استقبل 8 مصابين، بينهم 3 أطفال، أحدهم رضيع عمره شهرين، ويجري عمل الإسعافات الأولية، والفحوصات والأشعات اللازمة، داخل قسم الاستقبال بالمستشفى، وأضاف المصدر أن الحالة العامة للمصابين "مستقرة".