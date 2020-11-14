"مرشحو الإعادة بجنوب سيناء": صفحات وهمية تروج للشائعات للوقيعة بيننا

منذ إعلان نتائج فرز الدائرة الثانية بجنوب سيناء، والتي أسفرت عن إعادة بين كلا من حميد سليمان مرشح مستقبل وطن، وغريب حسان المرشح المستقل، بدأت تنتشر صفحات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي تروج للشائعات لإحداث الوقيعة بين المرشحين اللذين ينتميان إلى قبيلة واحدة وهي قبيلة المزينة وهى صفحات تحض علي الكراهية بين كلا الطرفين.

حميد سليمان أبو بريك مرشح حزب مستقبل وطن أعلن في فيديو "بث مباشر" أن هناك صلة قرابة بينه وبين غريب حسان لأنهم أبناء قبيلة واحدة وكل ما قيل ونشر علي صفحات الفيس بوك "كاذب"ولم يصدر عنه، وتعهد بملاحقة الصفحات المزورة وتقديمهم الي جهات التحقيق.

وقال إن غريب هو النائب الحالي واستمر ثلاث دورات عضو مجلس نواب ويقوم بخدمة الجميع وما يحدث الآن منافسة شريفة بيننا والمواطن هو صاحب الكلمة في الصندوق.

بينما قال غريب أحمد حسان المرشح المستقل في تصريحات لـ "الوطن" إن هناك أشخاص يريدون إشعال نار الفتنة وهذا نرفضه جميعاً، مشيرا إلي أن العملية الانتخابية سارت في الجولة الأولى بمنتهي النزاهة، ونفي ما تردد حول وجود خلافات بينه وبين منافسه حميد سليمان أبو بريك.

وأكد أن الأجهزة الأمنية والقضاء كانوا في منتهى الحيادية والموضوعية خلال المرحلة الأولي مشيدا بالإجراءات الأمنية أمام اللجان، وسهولة دخول المواطن إلى اللجان، وقدم الشكر للمواطنين المشاركين في الانتخابات وناشدهم بضرورة النزول في الجولة الثانية.

جدير بالذكر أن الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة طور سيناء أسفرت النتائج الأولية في الجولة الأولى عن إعادة علي المقعد الفردي بين حميد سليمان أبو بريك مرشح حزب مستقبل وطن والذي حصل علي 7437 صوت بنسبة 12.24٪ وبفارق أكثر من 600 صوت عن منافسة غريب أحمد حسان المرشح المستقل الذي حصل 6835 صوت بنسبة 11.25٪، ومن المقرر أن تجري جولة الإعادة بين حميد سليمان وغريب حسان الشهر المقبل.