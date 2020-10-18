بـ3 مرشحين.. قبيلة "المزينة" تسيطر على انتخابات النواب بجنوب سيناء

يبدو أن انتخابات مجلس النواب القادمة 2020 سوف تشهد تغير في الخريطة السياسية لمحافظة جنوب سيناء، بعد أن اختار حزب مستقبل وطن 3 مرشحين من قبيلة واحدة على المقعدين الفرديين ومقعد القائمة.

ولأول مرة في تاريخ جنوب سيناء، يختار حزب ثلاثة من أبناء قبيلة واحدة للمنافسة على ثلاثة مقاعد في دائرتي خليج السويس والعقبة، ولم تكن هناك مفاجأة عندما أعلن حزب مستقبل وطن اختيار سليمان عطيوي للمنافسة علي المقعد الفردي بالدائرة الأولى التي تضم مدن شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين خاصة أن هذه الدائرة يتم حسمها لصالح مرشح قبيلة "المزينة" في كل انتخابات نيابية، وسليمان عطيوي ليس فقط من أبناء قبيلة "المزينة" لكنه برلماني سابق وفاز في انتخابات مجلس الشورى المنحل.

ويتنافس الدائرة الأولى، ومقرها قسم شرطة شرم الشيخ، سليمان عطيوي مرشح مستقبل وطن رمز قلم، يحيى أحمد احمد علي فردي مستقل رمز سفينة، أحمد عادل محمد علوان فردي مستقل رمز غصن زيتون، محمد علي عبد الرحمن فردي مستقل رمز حصان، ويكاد يكون المقعد محسوما لصالح سليمان عطيوي.

المفاجأة غير المتوقعة كانت في اختيار مستقبل وطن لحميد سليمان أبو بريك ابن قبيلة "المزينة" لخوض انتخابات النواب في الدائرة الثانية والتي تضم الطور، أبورديس، أبوزنيمة، رأس سدر.

حميد سليمان يحظى بشعبية كبيرة في جنوب سيناء، وهو أبرز المرشحين وأقربهم للفوز بالمقعد خاصة أنه يعتمد علي الشباب مثل منافسه غريب حسان، ويعتمد علي قبيلة المزينة وعلاقات القوية بباقي القبائل خاصة أن هناك لقاءات جرى عقدها مع عدد من مشايخ وعقلاء بعض القبائل لتأييد حميد في الانتخابات المقبلة.

الدائرة الثانية مقرها قسم شرطة طور سيناء وتضم مدن الطور ابورديس ابوزنيمة وراس سدر تقدم 7 مرشحين حتي الآن لخوض الانتخابات هم حميد سليمان أبو بريك رمز قلم مرشح حزب مستقبل وطن، ناصر تمام عطاالله فردي مستقل رمز أسد، غريب أحمد حسان فردي مستقل رمز صقر، سبيل عامر رويبض فردي مستقل رمز حصان، ربيع معمر حزب الإصلاح والتنمية رمز عصا، ماريو جمال ويليم رمز السد العالي، صلاح هويشل فردي مستقل رمز طائرة هليكوبتر.

المقعد الثالث في القائمة الوطنية من أجل جنوب سيناء ترشح عليه اثنان هما، فضية سالم عبيد الله ابنة قبيلة المزينة وسبق أن فازت بمقعد في مجلسي الشعب والشورى المنحلين، وسيد عوض الذي يقيم في راس سدر ويعمل بها منذ أكثر من 30 عاما وأصبح أحد رموز المدينة، وعمل سيد عوض كعضو مجلس محلي المحافظة وهو أحد أبناء وادي النيل ويمتاز بشعبية كبيرة بين أهالي المحافظة.