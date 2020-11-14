انخفاض جديد في إصابات كورونا ببريطانيا وتسجيل 26860 حالة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 26860 إصابة و462 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في البلاد.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 26860، ليصل الإجمالي إلى 1344356 حالة، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وتشير هذه الحصيلة إلى انخفاض لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا بعد أن سجلت البلاد يوم 12 نوفمبر 33470 حالة، وفي 13 نوفمبر 27301.

كما أضافت وزارة الصحة البريطانية، أنها رصدت 462 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد، إلى 51766 متوفيا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا، يوم 12 نوفمبر 563 حالة، وفي 13 نوفمبر 376.

وشهدت بريطانيا، خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة ليستمر مدة شهر.