منقذ سائق تاكسي من الذبح في المنوفية: "افتكرته مات"

قال محمد القصباوي، سائق سيارة نقل بمحافظة المنوفية أمسك بـ3 مجرمين قاموا بالسطو على تاكسي بعد الهجوم على سائقه والشروع في قتله، إنه كان يسير على طريق شبين الكوم السادات، مع سائق آخر في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، فشاهد تاكسي يسير على يمين الطريق وكان هناك 3 أشخاص ذبحوا السائق وألقوه على الطريق.

وأضاف القصباوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "كان معايا سائق زميل على التليفون واتفقنا على إننا نمشي وراهم حوالي 7 كيلومترات بسرعة 120 كيلومتر، وحصلناهم قبل كفر داود بحوالي 4 كيلومترات، وقلبنا التاكسي والأهالي اتلمت، وفي واحد جري مننا ومسكنا 2 وربطناهم واتصلنا بالنجدة".

وتابع: "كانوا مسلحين، لكن منظر السائق على الطريق مكنش ينفع نسيبه، كان مدبوح وسابوه سايح في دمه وجريوا، فكرنا فيهم مش في السائق لأننا اعتقدنا أنه توفى، محسبناش حاجة ساعتها غير إننا نمسكهم".

وفي وقت سابق، صرح السائق لـ"الوطن"، أنه طارد المجرمين بالسيارة، وعندما لحق بهم، قادوا التاكسي إلى الطريق الرملي فانقلب بهم بسبب السرعة الجنونية التي كانوا يقودون بها السيارة، مشيرًا إلى أن سائق التاكسي بخير بعدما جرى تخييط الجرح له.