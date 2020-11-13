سائق يقبض على لصوص سرقوا "تاكسي" وحاولوا ذبح صاحبه: مكنش ينفع أسكت

واقعة جديدة تثبت أن المصري يتمتع بجينات الشهامة والرجولة و"الجدعنة"، حيث أقدم سائق سيارة نقل على عمل بطولي بمفرده لا يقدر عليه إلا الأبطال.

محمد رضا القصباوي سائق سيارة نقل يسير على طريق شبين الكوم السادات، ويلاحظ فجأة أن سيارة ينزل منها شخص غارق في دمائه وشبه مذبوح من رقبته بينما يجري 3 أشخاص بالسيارة.

رفض "القصباوي" أن يقف موقف المتفرج، حيث زاد من سرعته لمطاردة التاكسي، وتمكن بالفعل مع أن يجعله يدخل على الرمال وينقلب ويهرب أحد الجناة ويلقي الأهالي القبض على 2 آخرين، وتبين أنهم سرقوا السيارة من سائقها بعدما ذبحوه وألقوه خارج السيارة.

الواقعة حكاها السائق الشجاع لـ"الوطن" قائلًا: "كنت ماشي بالعربية على طريق السادات في المنوفية لقيت 3 راكبين مع سواق التاكسي ومكتفينه وبعدين رموه من العربية غرقان في دمه، كانوا معورينه تحت رقبته زي ما يكون مدبوح، جريت وراهم بالعربية لما لقوني وراهم نزلوا في الرملة التاكسي انقلب لأنهم كانوا بيجروا بسرعة لما التاكسي اتقلب واحد هرب ومسكنا اتنين كتفناهم لحد الشرطة ماوصلت سواق التاكسي خيط الجرح وهو بخير".

وعن سبب مخاطرته هذه المخاطرة الكبيرة رغم أنهم كانوا مسلحين، قال "القصباوي": "منظر سواق التاكسي كان صعب ومكنش ينفع اسيبهم".