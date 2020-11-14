أبرزها الدقي وفيصل.. عودة التيار الكهربائي إلى تلك المناطق

أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، عودة التيار لعدد من المناطق في أحياء الجيزة بشبكات "الدقي وبشتيل وأكتوبر2 وبولاق الدكرور وجنوب وشمال الجيزة وفيصل"، بعد تنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات، مما استلزم قطع التيار الكهربائي عن عدد من الشوارع بتلك المناطق اليوم، بعد انقطاع مدة لا تزيد على 3 ساعات.

ومن جانبه وجّه المحاسب محمد السيسي، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بضرورة الالتزام بالمواعيد المعنلة للانتهاء من أعمال الصيانة وسرعة إعادة التيار الكهربائي للمناطق المتأثرة.

وأوضحت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأن المناطق التي كانت متأثرة بالإنقطاع هي:

- الإدارة العامة لشبكات الدقي: مبنى المكتبة الزراعية داخل مبنى وزارة الزراعة شارع نادي الصيد الدقي، مبنى المركز الدولي للزراعة خلف نادي الصيد شارع نادي الصيد بالدقي، مبنى مجمع الهيئات داخل وزارة الزراعة الخط الثاني شارع نادي الصيد الدقي، مبنى المبيدات الحشرية داخل وزارة الزراعة شارع نادي الصيد الدقي، مبنى وزارى الزراعة شارع نادي الصيد الدقي، مبنى الإصلاح الزراعي ومبنى تنمية المشروعات داخل وزارة الزراعة شارع نادي الصيد بالدقي، مركز البحوث الزراعية داخل وزارة الزراعة شارع نادي الصيد بالدقي، مبنى مركز الإرشاد الزراعي داخل وزارة الزراعة شارع نادي الصيد بالدقي، مبنى تحسين الأراضي داخل وزارة الزراعة شارع نادي الصيد بالدقي، مبنى داخل الهيئة العامة للمشروعات داخل وزارة الزراعة الخط الثاني شارع نادي الصيد بالدقي.

- الإدارة العامة لشبكات أكتوبر 2 حي الأشجار من عمارة 40 إلى عمارة 53 حي الأشجار، من عمارة 20 إلى عمارة 43 حي الأشجار، من عمارة 27 إلى عمارة 36 حي الأشجار، من عمارة 8 إلى عمارة 23 حدائق أكتوبر.

- الإدارة العامة لشبكات بولاق الدكرور: منطقة زنين شارع المصرف من شارع التحرير، وشارع إبراهيم السقاري من المصرف، وشارع الفرن من المصرف، وشارع صديق اللبان من شارع الحرية، وشارع الحرية ومتفرعاته، شارع جمال عبدالناصر، شارع خلف سنترال زنين من المصرف، شارع صديق اللبان من الحرية، سوق زنين شارع المصرف، مدينة النجوم شارع إبراهيم هريدي من المصرف، شارع عبدالفتاح يونس من المصرف، شارع فريد شوقي من المصرف، شارع عمر بن الخطاب من شارع جمال عبدالناصر، شارع عبد الحميد السيد.

- الإدارة العامة لشبكات جنوب الجيزة: عزبة الشيخ فضل ومنطقة الإعلاميين بجبل برويش، وعزبة النور العياط منطقة الإعلاميين بالجبل برويش منطقة الجزيرة، شارع عيد نصر عزبة حسب الله العطف طراد النيل العياط، منطقة الموقف شرق البلد السعودية العياط، مزارع العطيفي أطفيح جبل القبابات، جزء من منطقة أبو علاء، وجزء من منطقة المصانع بعزبة السلام أطفيح، منطقة أبو عامر بمدينة الصف، المنطقة البحرية بقرية المنيا، منطقة عرب الودي بالصف، منطقة المحكمة بالصف.

الإدارة العامة للشبكات فيصل: شارع الملكة الرئيسي أمام شارع مسجد التيسير، شارع محمد حسن كمال من غالية غريب من الملكة الرئيسي، شارع محمد عبد القادر من الملكة، شارع ترعة عبدالعال ناصية شارع محمد أبو النور أمام مرور فيصل، شارع محمد حسن كمال من غالية غريب من الملكة، شارع محمد عبدالقادر من الملكة، نهاية شارع جمعة زكي من شارع أدهم فتحي من الملكة، شارع معمل الطرشي بجوار شارع محمد عبد القادر من الملكة.

- الإدارة العامة لشبكات بشتيلفيما يتعلق بالإدارة العامة لشبكات بشتيل: شارع داوود زكي، وشارع أهل السنة، وشارع ترعة السواحل، وشارع مختار سليمان، وشارع محمد السيد، والشارع التجاري، ومعهد الأبحاث، وشارع أبوبكر الصديق، شارع الثلاجة، ترعة السواحل، وشارع الوحدة وشارع المدينة المنورة ومدرسة النجاح، شارع نور الهدى وشارع الوحدة ترعة السواحل والمدينة المنورة وشارع زمزم وشارع ترعة السواحل وشارع برج المرعوش من شارع مكة شارع أبو بكر الصديق وشارع التجاري وشارع دسوقي إبراهيم وشارع محمد السيد وشارع عبد الحميد الأنصاري من ترعة السواحل.

- الإدارة العامة لشبكات شمال الجيزة: قرية السبيل مركز منشاة القناطر، منطقة وسط قرية الحسانين مركز منشاة القناطر شرق طريق مصر إسكندرية الكيلو 58 مصر إسكندرية.