ريهام سعيد تنفي تقليدها لوفاء الكيلاني: مفيش أي وجه شبه

علقت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" على تشبيهها بالإعلامية وفاء الكيلاني بعد الإعلان عن عودتها ببرنامجها الجديد.

وكتبت ريهام: "أبقي محظوظة ولي الشرف أني أكون في نص جمالها بس قعدت كتير أفكر وجه المقارنة جت منين معرفتش، مفيش أي وجه شبه ولا في الملامح والمايكب ولا ستايل اللبس.. أكيد مش كل اللي قص شعره هايبقي شبهها خصوصا إن شعرها طويل، دلوقتي على العموم من بقكوا لباب السما، بالنسبة لي التعليق ده معناه إني احلويت قوي، على العموم شكرا علي رفع المعنويات.

وأعلنت شبكة قنوات "النهار" عن تعاقدها مع الإعلامية ريهام سعيد، لتعود مجدداً إلى بيتها، التي انطلقت معه ومنه في عام 2012 حتى عام 2018، وحققت نجاحاً كبيراً في تلك الفترة وصنعت العديد من الانفرادات وتبنت حملات خيرية كثيرة من خلال شاشة القناة، وذلك في جميع محافظات مصر.

وأضافت "الشبكة" في بيان لها، أنه جارٍ عقد جلسات عمل لتحديد موعد انطلاق ريهام سعيد ببرنامج "صبايا الخير" على شاشة المحطة، بشكل جديد، لتمثل إضافة قوية للشبكة وللإعلام المصري في مجال العمل الخيري، الذي تعتبر "ريهام" أكبر الداعمين له في السنوات الأخيرة.

وبدأت "ريهام" حياتها المهنية مذيعة ببرنامج "صبايا" في 2003 بقناة مصرية خاصة وتميزت تغطياتها بالشائكة والساخنة في تناول القضايا الاجتماعية والإنسانية، وعملت في عدد من القنوات الأخرى لتحافظ على نجاحها طوال قرابة 15 سنة مضت.

وأعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن سعادتها لعودتها مرة أخرى لممارسة العمل الإعلامي بعد توقف فترة طويلة نتيجة لمشكلتها الأخيرة مع أصحاب السمنة المفرطة.

وبعد عودتها، كتبت ريهام عبر إنستجرام "الحمد لله، إن شاء الله أكون عند حسن ظن جمهوري.