"مصر تستطيع" يعرض تقريرا عن عالم مصري يساعد أوروبا في تصنيع 22 قمرا صناعيا

عرض برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة "dmc" الفضائية، الخميس، تقريرا عن المهندس محمود الصيرفي، مدير تصنيع أقمار صناعية في شركة "OHB" الألمانية.

المهندس محمود الصيرفي يبلغ من العمر 41 عاما، ولد في مصر، وقضى طفولته في السعودية، وتعلم فيها، لكن في المرحلة الثانوية عاد إلى مصر، وتخرج في جامعة بنها، حيث كان ترتيبه الرابع على دفعته، وقدم له والده في اختبارات توظيف بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد، حيث بدأت رحلته في عالم الأقمار الصناعية.

سافر الصيرفي إلى أوكرانيا، وشارك في إطلاق القمر الصناعي "إيجيبت سات مصر"، ومن أوكرانيا سافر إلى فرنسا، وحصل على ماجستير، ثم سافر إلى ألمانيا، وهناك حصل على وظيفة مدير تصنيع أقمار صناعية، في الشركة المصنفة في المرتبة الثالثة على مستوى أوروبا.

وأشار التقرير، إلى أن "الصيرفي" مهمته هي أن يشرف على مراحل إطلاق القمر الصناعي، ويحمل في سيرته الذاتية 22 قمرا صناعيا، ويعمل في مشروع جاليليو، وهو الذي سيساعد أوروبا ليكون لديها نظامها الملاحي الخاص بها، و"جي بي إس" يساعدها في الملاحة، وهذا كان سببا في حصوله على جائزة أحسن فريق عمل في ألمانيا، عام 2018.