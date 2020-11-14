الصحة تحذر من شراء أدوية كورونا قبل العودة للوزارة: البروتوكول مش سهل.. ده 28 ورقة بحثية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الدراسات المصرية تم نشرها في المجلات العالمية، وفي شهر يوليو الماضي تم الإطلاع على البروتوكولات العالمية الأخرى ضد كورونا، وصدر القرار حينها بتغيير البروتوكول في تلك الآونة بسبب التنبؤ بزيادة أعداد مصابي كورونا فيها.

وأضاف "حسني"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه منذ فترة جرى تدريب كافة العاملين بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، وتم إجراء مجموعات تدريبية يوميا، وفي النهاية أجرى امتحانا خاصا بدرجات الاستيعاب للمتدربين، موضحا أنه مع بداية ظهور جائحة كورونا جرى تقسيم حالات المرضي لـ3 أصناف، وحاليا تم تقسيمهم إلى 4 أصناف: "بسيطة، متوسطة، شديدة، شديدة الخطورة، وكان هدفنا تقليل استخدام أجهزة التنفس الصناعي، ومش أي مريض يتحط على جهاز التنفس".

وأكد أنه جرى توفير الأجهزة الجديدة الخاصة بالأكسجين والأدوية، وعملت وزارة الصحة خلال الفترة القليلة الماضية، وتم توفير أجهزة الأشعة المقطعية بمعظم المستشفيات وأجهزة الأكسجين متوفرة، مشيرا إلى أن البروتوكول الخاص بكورونا ليس مجرد "ورقة" ولكنه يتضمن 28 ورقة بحثية تتضمن الـ4 فئات التي تم تصنيفها من قبل الوزارة مؤخرا، ناصحًا المواطنين بعدم شراء أدوية كورونا من الصيدليات قبل العودة للوزارة.

وتابع: "تلك الأوراق فيها تقييم للحالات وهل يوجد أمراض مزمنة مصاحبة، وهل هي مسيطر عليها بالأدوية أو لا، ومفيش بروتوكول ثابت، وفيه حاجة اسمها تقييم وعلاج على حسب التقييم".

ولفت إلى أن تقييم الحالات المصابة بكورونا يتم في أي مستشفي تابعة للوزارة بشكل مجاني تماما، كما أنه تم تسخير 800 شخص للرد على كافة استفسارات المواطنين بخصوص فيروس كورونا على الرقم الساخن 105.

وواصل: "المستشفيات بتاعتنا حاليا بتعمل عمليات جراحية، ومكافحة العدوى شغالة في كل المستشفيات بكل القوة، ولو سمحت روحوا اعملوا تقييم للحالة في أي مستشفي، والتقييم مش مرتبط بمستشفي معينة، ولكن مستشفيات العزل هي المرتبطة بمستشفيات معينة على حسب الحالات المصابة بالفيروس، ومستشفيات العزل لا يتم فيها التقييم".