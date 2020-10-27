حسام حسني: لا يوجد عرض يساعد في التفرقة بين كورونا والإنفلونزا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه لا يوجد عرض واحد نستطيع من خلاله التفرقة بين الإنفلونزا وكورونا، سواء لمريض الضغط أو السليم، لافتا إلى أن وقت الذروة في شهري يونيو ويوليو، كانت هناك أزمة في الخدمة الطبية ليس في مصر فقط ولكن في العالم.

وأضاف "حسني"، خلال لقاء ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلاميات سهير جودة ومفيدة شيحة ومنى عبدالغني، أنه لا يوجد مستشفى عزل أغلق، ولكن لا يوجد مرضى كثيرون بكورونا داخله، لافتا إلى أن الاستخفاف بالموضوع أكثر ما يقلقه، مؤكدا أن كورونا ليس كالبرد، ولكنه مرض سريع الانتشار، وحدة الإصابة به انخفضت لكن مازال يوجد وفيات، موضحا أن الأطفال أقل عرضة بالإصابة وأقل خطورة من الشباب والبالغين.

وأشار إلى أن 80% من الحالات المصابة بالفيروس في مصر منذ ظهوره بسيطة، و15% من الحالات متوسطة لشديدة، و5% حالات شديدة الخطورة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 78 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98981 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 98981 وخروجهم من المستشفيات

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 106707 حالات من ضمنهم 98981 حالة تم شفاؤها، و 6211 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويدhttps://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفونhttps://apple.co/3gURgYJ