"شردي" يجري اتصالا بالخط الساخن لـ"الصحة": مسحة كورونا والتحاليل مجانا

أجرى الإعلامي محمد مصطفى شردي اتصالا هاتفيًا بالخط الساخن التابع لوزارة الصحة المصرية 105، للاطمئنان على مدى فعاليته لاستقبال مكالمات المواطنين.

جاء ذلك خلال تقديمه لبرنامجه "الحياة اليوم"، والمذاع على فضائية "الحياة"، اليوم، وسأله موظف الخط الساخن عن الأعراض التي يعاني منها، موضحًا الأعراض الخاصة والمبدئية بفيروس كورونا، كما استفسر عما يعانيه مع أعراض جانبية نتيجة الإصابة بالفيروس.

ومع استبيان الحالة الصحية من قبل الموظف، وجّه الإعلامي لأحدى المستشفيات وأكد ضرورة إحضار البطاقة الشخصية الخاصة به أو أي إثبات شخصي، مع ضرورة ارتداء الكمامة، مضيفًا: "هيقدروا هناك يعملوا صورة دم كاملة وأشعة للصدر، وفي حال كان هناك أي اشتباه هقدروا يعملوا الحضرتك المسحة في المستشفى".

وعند سؤاله عن تكلفة ذلك، أكد الموظف أن المسحة الخاصة بكورونا تتم بشكل مجاني، وسيتم التوجه بالبطاقة أو أي اثبات شخصي على مدار الـ24 ساعة، وتابع: "لو فيه أي مشكلة إحنا موجودين على مدار الـ24 ساعة معاك، وهيقدروا هناك يساعدوا حضرتك بالمسحة والعلاج".

وفند: "بيجيلنا الكثير من المكالمات ملهاش عدد، ولكن على حسب الحالة المرضية للبلد، وبشتغل لمدة 9 ساعات، ولكن الخدمة متاحة 24 ساعة، موضحًا: "خدت تدريب علشان أعرف المعلومات اللي جاية لينا من وزارة الصحة، وأقدر أرد على المواطنين".