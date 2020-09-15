عمرو خليل يدعي المرض ويختبر "الكمامة المضروبة" ويتطوع لمصل كورونا

مواقف كثيرة لم يعتد عليها الجمهور، جاء بها الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، كشف خلالها بعض الحقائق والمعلومات، التي تهم المواطنين في زمن كورونا، وهي كما يلي:

عمرو خليل يعلن استعداته للتطوع في تجربة اللقاح

أعلن الإعلامي عمرو خليل، استعداده للتطوع في تجربة اللقاح الذي يتم عمل تجارب سريرية عليه في الوقت الحالي.

وقال خليل، خلال تقديمه برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، في مداخلة أجراها مع الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لأزمة فيروس كورونا، إنّه يريد التقدم من أجل التطوع لتجربة اللقاح الواقي لفيروس كورونا.

وطالب حسام حسني، خليل، بالتقدم من أجل تجربة اللقاح، من خلال الموقع الإلكتروني بوزارة الصحة، لافتا إلى أنّه تقدم بنفسه من أجل تجربة اللقاح هو ونجله.

عمرو خليل يكتشف أنّ الكمامة التي يستخدمها "مضروبة"

كتشف الإعلامي عمرو خليل على الهواء، أنّ نوع الكحول الذي يستخدمه لتعقيم يديه غير مطابق للمواطفات، وتم تصنيعه في مصنع "بير سلم"، ولا يوجد عليه رقم تسجيل بوزارة الصحة، أو عنوان للمصنع أو المستورد.

واكتشف خليل أيضًا، أنّ الكمامة التي يرتديها غير مطابقة للمواصفات، وقد تسمح بمرور الفيروسات، حسب ما أكد له الدكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، أثناء لقائه مع في برنامج "من مصر".

عمرو خليل يتصل بالخط الساخن لكورونا على الهواء والموظف يسأله عن حالته

أجرى الإعلامي عمرو خليل، تجربة اتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة 15335، خلال حلقة الأحد من برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، عبر هاتفه الشخصي، بحضور المهندس أيثم صلاح مستشار وزيرة الصحة في مداخلة على الهواء.

واتصل خليل بالفعل واستمع للرسالة المسجلة والتي تحتوي على معلومات توعوية عن فيروس كورونا، وضغط على الرقم المخصص للتحدث مع خدمة العملاء.

وبالفعل رد أحد موظفي خدمة العملاء على خليل وسأله عن بعض الأسئلة الخاصة بحالته الصحية، وأنّه يعاني ارتفاع درجة الحرارة وكحة بسيطة، فأخبره موظف خدمة العملاء أنّه ليس طبيبًا واستفسر منه عن بعض المعلومات.

وأخبر خليل موظف خدمة العملاء، أنّه يجري مداخلة في برنامجه وقدم له الشكر على مجهوده.