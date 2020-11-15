التعليم: اليوم الموعد الأخير لسداد المصروفات للعام الدراسي 2019-2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الأحد هو المهلة الأخيرة لأولياء أمور طلاب المدارس الخاصة والدولية من أجل سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الماضي 2019-2020.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، قد أصدر كتابا دوريا ينظم من خلاله العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية، في 28 من شهر أكتوبر الماضي، بشأن تسديد المصروفات المدرسية، حيث مد المهلة الأخيرة لسداد مصروفات الدراسية للعام الدراسي حتى اليوم الأحد، وأرسل الكتاب الدوري إلى جميع المديريات التعليمية لتطبيقه.

وطبقا للكتاب الدوري فإنه في حال عدم سداد ولي الأمر للمصروفات الدراسية كاملة بنهاية المهلة الأخيرة اليوم الأحد، فإنه سيتم رفع اسم الطالب من سجل المدرسة المقيد بها، وتنفيذ إجراءات قيده وتحويله إلى مدرسة حكومية.

كما أعطت وزارة التربية والتعليم مهلة أخيرة لسداد القسط الأول من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2020-2021 حتى نهاية الشهر الجاري، وإذا لم يدفع ولي الأمر القسط الأول كاملا يتم إعطاؤه مهلة أسبوعين ثم أسبوعين آخرين، وفي حال استمرار عدم دفعه للمصروفات يتم رفع اسم الطالب من سجل المدرسة المقيد بها وتحويله إلى مدرسة حكومية، وفي نفس الوقت يلتزم ولي الأمر بدفع المصروفات المستحقة لدى المدرسة التي كان مقيدا بها.

ومن الجدير بالذكر أنه بالتزامن مع بداية العام الدراسي الحالي نشبت العديد من المشاكل والأزمات بسبب عدم دفع بعض من أولياء أمور الطلاب بالمدارس الخاصة أو الدولية للمصروفات الدراسية، وانتشرت تلك الأزمات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومن ضمنها مشاجرات عنيفة، ومنع الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات من حضور الحصص الدراسية، أو تذنيب الطلاب لحين سداد أولياء أمورهم المصروفات كاملة، لتتدخل بعدها وزارة التربية والتعليم وإصدار الكتاب الدوري الذي حدد المهل الأخيرة لسداد المصروفات الدراسية.