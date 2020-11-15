بعد تصريحاته "بحبه للستات".. تعرف على أبرز السيدات في حياة حسين فهمي

تصدر الفنان الكبير حسين فهمي تريند مواقع البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهر مع الإعلامية وفاء الكيلاني فى برنامج السيرة، وكان سبب التصدر هو تصريحه بأن ما زال يحب السيدات ولا يستطيع العيش بدونهن.

ترصد "الوطن" في هذا التقرير، أبرز الزيجات والسيدات فى حياة حسين فهمي على مدار حياته.

ميرفت أمين

تعد زيجة فهمي من ميرفت واحدة من أهم زيجات الوسط الفني، وقدما سويا في عدد الأعمال الفنية، منها "حافية على جسر من الذهب"، و"الإخوة الأعداء"، و"نغم في حياتي"، اكتملت خلف الكاميرات بالزواج عام 1974، لتكون أطول الزيجات في حياته، والتي استمرت 12 عاما وأنجبا ابنتهما منة.

رنا القصيبي

من أبرز زيجات حسين فهمي، هي زيجته من السيدة السعودية، رنا القصيبي، التي ارتبط بها لمدة 3 سنوات، قبل أن ترفع دعوى "خلع" بمحكمة الأسرة على حسين فهمي، بعد 7 أشهر من الشائعات حول انفصالهما.

لقاء سويدان

من أشهر زيجات فهمي، هو ارتباطه بالفنانة لقاء سويدان والثانية من داخل الوسط الفني بعد الفنانة ميرفت أمين، ودام ارتباط "فهمي" بـ"سويدان" لمدة 5 أعوام، والبداية كانت بتعارفهما سويا فى مسرحية "أهلا يا بكوات".

هالة فتحي

خبيرة الكمبيوتر الشهيرة، كانت رابع زوجات الفنان حسين فهمي، والتي أعلن ارتبطه بها، خلال فترة ترأسه لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولم تعلن أسباب الطلاق، حيث وصف "الدنجوان" الأمر بـ"قسمة ونصيب"، كما أنه من الأمور الخاصة، التي يرفض الحديث فيها.

نينا

الزوجة الثالثة في حياته، وكانت من خارج الوسط الفني، إلا أنها لم تدم طويلًا، وانتهت بهدوء، وكل ما تم تداوله في الإعلام عن السيدة "نينا"، بأنها ابنة سفير سابق، حيث كان ظهورهما سويًا في الإعلام قليلا، على عكس زوجاته الأخريات.

نائلة محمود

الزيجة الأولى لنائلة والتي ارتبط بها أثناء دراسته للإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنجب منها "نيرة" و"محمود"، إلا أنها من الزيجات التي لم تسلط عليها الأضواء.