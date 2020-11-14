استقرار أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 24 يسجل 938 جنيها

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 14 نوفمبر، مقارنة بالأسعار التي وردت صباح اليوم، بعد أن كانت شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا بسبب الانتخابات الأمريكية، وما فرضته على السوق المالية من تخوفات حول الاقتصاد العالمي.

كما سجلت الأسعار، حالة من التذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية.

وترصد "الوطن"، متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت الأسعار استقرارا خلال التعاملات الصباحية، بعد ارتفاعها 3 جنيهات في نهاية تعاملات أمس الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2020، مقارنة بالأسعار التي وردت صباح اليوم نفسه، وذلك في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، استقرارا بنهاية تعاملات اليوم السبت، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 936 و938 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 819 و821 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 702 و704 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم السبت، إلى 6 آلاف و568 جنيها.

هبوط الذهب بأكثر من 4% بعد أنباء لقاح فايزر

وسجلت أسعار الذهب هبوطًا بشكل حاد أثناء تعاملات الاثنين الماضي، بعد إعلان شركة "فايزر" الأمريكية، أن هناك بيانات أولية من دراسة كبيرة أظهرت أن لقاحها المضاد لكوفيد-19 فعال بنسبة تزيد على 90%، وهو ما دفع أسواق الأسهم إلى صعود حاد وقوض جاذبية المعدن النفيس كملاذ استثماري آمن في ظل حالة التخبط التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.

كما سجل الذهب في المعاملات الفورية هبوطا بأكثر من 4%، إلى 1872.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بحسب "رويترز"، بالإضافة إلى تراجع العقود الآجلة الأمريكية للذهب 3.7% إلى 1878.90 دولار للأوقية.

كما سجلت الفضة تراجعا بأكثر من 5%، إلى 24.15 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين أكثر من 3%، إلى 855.13 دولار للأوقية، بالإضافة إلى تراجع البلاديوم 1.5%، إلى 2452.71 دولار للأوقية.