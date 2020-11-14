استقرار أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب بأسواق المال استقرارًا في منتصف تعاملات اليوم، وسجل الذهب عيار 24 نحو 950.44 جنيه، فيما سجل عيار 21 حوالي 831.65 جنيه، أما عيار 18 فسجل 712.84 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6,653 جنيه.

وأرجع نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية لـ"الوطن"، ارتفاع أسعار الذهب إلى البورصات العالمية، واصفًا ما يحدث بـ"الارتباك" الذي يؤثر على المبيعات، كما أنّ الذهب سلعة عالمية حساسة تتأثر بالأحداث العالمية.

وأشار إلى أنّ هذه مرحلة جني الأرباح للمضاربين بالبورصات العالمية، بعد طرح كميات كبيرة منه خلال اليومين الماضيين، متوقعًا ارتفاع الذهب خلال الفترة المقبلة نتيجة عمليات شراء المضاربين وطرح كميات أقل في الأسواق.

يذكر أنّ أسعار الذهب تراجعت بشكل حاد خلال الفترة الماضية بعد إعلان شركة "فايزر" بيانات أولية من دراسة كبيرة أظهرت أنّ لقاحها المضاد لـ"كورونا" فعال بنسبة تزيد على 90%، ما دفع أسواق الأسهم لصعود حاد وقوض جاذبية المعدن النفيس كملاذ استثماري آمن.

وقدّم حسين عبدالصبور، تاجر مشغولات الذهب في منطقة المهندسين، لـ"الوطن"، نصائح للتفرقة بين الذهب الأصلي والصيني، تتمثل في الحصول من البائع على فاتورة ضريبية تحتوي على رقم السجل التجاري، ورقم البطاقة الضريبية، والفاتورة وبها "سيريال نمبر"، والفاتورة أصل وضهر، ويجب شراء الذهب من مكان مضمون، مثل محل موجود ومعروف في المنطقة، أو جرى التعامل معه من قبل.

وأكد أنه يجب أن يحصل العميل على فاتورة صحيحة، ويجب العلم أنّ درجة لمعان الذهب الصيني، أعلى من الطبيعي بسبب إضافة المواد الكيميائية له، ويتفاعل الذهب الصيني مع الليمون أو الخل، وتظهر تغيرات في لون المشغولات عكس الذهب الطبيعي الذي يحتفظ بلونه بشكل أفضل.