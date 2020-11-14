أسعار الذهب اليوم السبت 14-11-2020 في مصر.. مستقر مقارنة بأمس

شهدت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية حالة من الاستقرار مقارنًا بنهاية تعاملات أمس الجمعة، والتي ارتفعت بمقدار 3 جنيهات في الجرام.

وعول الخبراء حالة التذبذب في الأسعار بأنها قد ترجع لاكتشاف شركة "فايزر" لعلاج فيروس كورونا المستجد الفعال بنسبة تفوق 90% حسب نتائج تجارب أولية.

وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب بمحلات الصاغة على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 936 و938 جنيهًا.

الذهب عيار 21

اختلف سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 819 و821 جنيهًا.

الذهب عيار 18

اختلف سعر الذهب عيار 18 بين 702و 704 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6552 إلى 6568 جنيها.

أسباب اضطراب أسعار المعدن الأصفر

من جهته كشف الدكتور وصفي أمين واصف رئيس الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية لوكالة سبوتنك، أسباب حالة التخبط التي يشهدها الذهب بأن الوضع السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية هو من تسبب في تلك الحالة.

وأضاف وصفي، أن الوضع الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية يتمثل في حالة من القلق والشد والجذب، وهناك توقعات عن احتمالية نشوب حرب أهلية، نتيجة تصريحات الرئيس المنتخب جو بايدن عن نيته إلغاء التخفيضات الضريبية التي كان قد أقرها الرئيس السابق ترامب، ما يؤثر على البورصة العالمية ما بين مشترين وبائعين للذهب تخوفا من تدهور الأوضاع.

وعليه، تشهد مصر عمليات إرتفاع وانخفاض متوالية تكاد تكون أكثر من مرتين في اليوم، وأصبح الذهب له سعر جديد كل ربع ساعة، حيث أن أسعار الذهب في مصر تسير وفق الأسعار العالمية ارتفاعا وهبوطا، ولا يستطيع أحد توقع ما سيحدث خلال الأيام القادمة على المستوى العالمي في سوق الذهب، مؤكدًا أنه بالنسبة لمصر فلن تتضرر كثيرا من تلك التقلبات، فليس لدينا رؤوس أموال ضخمة تستثمر في الذهب بكميات كبيرة.

هبوط بأكثر من 4% بعد أنباء لقاح فايزر

وكان قد شهد الذهب هبوطًا بشكل حاد أثناء تعاملات الاثنين الماضي، وذلك بعد أن قالت "فايزر" إن بيانات أولية من دراسة كبيرة أظهرت أن لقاحها المضاد لكوفيد-19 فعال بنسبة تزيد على 90 بالمئة، وهو ما دفع أسواق الأسهم إلى صعود حاد وقوض جاذبية المعدن النفيس كملاذ استثماري آمن في ظل حالة التخبط التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من أربعة في المئة إلى 1872.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بحسب "رويترز".

كما وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 3.7% إلى 1878.90 دولار للاوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هوت الفضة بأكثر من خمسة في المئة إلى 24.15 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين أكثر من ثلاثة في المئة إلى 855.13 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 2452.71 دولار للأوقية.