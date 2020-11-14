العالمي لدراسات المناعة بواشنطن: توافر لقاحين لكورونا خلال أسابيع

قال الدكتور طلال الناصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا سيتم الإفصاح عن لقاحين منهم خلال أسابيع، ولكن المشكلة الرئيسة تكمن في طريقة التخزين بدرجة حرارة أقل من 70 درجة مئوية، موضحًا أن صناع اللقاح أكدوا على القيام بتسهيلات في ذلك الأمر.

وأضاف "الناصولي"، خلال مداخلته عبر الفيديو ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن الفارق بين اللقاحات تتمثل في كون لقاحي "فايزر، موديرنا" يتلقى المريض حقنتين للشفاء، ولكن وبالنسبة للقاحي "جونسون أند جونسون، سانوفي" يتم إعطاء المريض حقنة واحدة للشفاء، موضحًا أن أكثر الأشخاص الذين يتعرضوا للإصابة بفيروس كورونا يكون نتيجة احتكاكهم بالأشخاص الذي لا يظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس: "مبيكونش فيه أعراض للإصابة، ومع مجيء فصل الشتاء الفيروس تغير وأصبح أقوى من قبل".

وأكد، أن اللقاحات الجديدة سيتم توافرها بأسعار قريبة من متناول فئة كبيرة من الأشخاص حول العالم، مشيرًا إلى أنه وعلى من يشعر بالأعراض الخاصة بفيروس كورونا يجب الذهاب لإجراء تحاليل الـPCR لتشخيص الكورونا بشكل مبكر، حتى لا تنتقل العدوى من شخص لآخر أو لأفراد عائلته: "اللي بدو يعمل التحليل يعمل ولا يسأل، وأنا كل أسبوعين بعمل التحليل".

الجدير ذكره أن الإعلامي عمرو أديب قد وجّه عبر فريق برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، عددًا من الأسئلة إلى مسئولي شركة فايزر الأمريكية، حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، والذي توصلت إليه الشركة.