مع موجة الطقس السيئ.. طرق تجنب خطر الصعق الكهربائي خلال الأمطار

تشهد معظم المحافظات الساحلية ومحافظات الدلتا اليوم وحتى نهاية الأسبوع، تساقط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول على بعض المناطق، تتسبب أحيانًا في غرق شوارع المدن والمحافظات، الأمر الذي يتسبب في وصول المياه إلى أعمدة الإنارة في الشوارع، ما قد يؤدي لحدوث العديد من إصابات الصعق.

وفي هذا الصدد، تقدم "الوطن" بعض النصائح للمواطنين لتجنب خطر الإصابة بالصعق الكهربائي وفقًا لموقع Wikihow على النحو التالي:

نصائح تجنبك خطر الصعق بالكهرباء

- ابقَ بعيدًا عن كافة المعادن مثل أعمدة النور، فالبرق عبارة عن كهرباء والمعادن عنصر جاذب لهذه الكهرباء، والجمع بين الاثنين يشكل خطرًا كبيرًا على أرواح الناس.

- لا تنتظر تحت شجرة أيًا كان طولها أو بالقرب من أعمدة الكهرباء؛ فكل هذه الأشياء موصلة ممتازة للكهرباء وقد يودي هذا التصرف بحياتك أو يتسبب بأذى شديد.

- ابتعد عن النوافذ، واغلقها بإحكام وابق في الغرف الداخلية من البناء، فالنوافذ مدخل مباشر للبرق.

- تجنب أي خط كهرباء مقطوع، نظرًا لأنه في موسم الأمطار من المحتمل أن تكون خطوط الكهرباء متصلة بالمياه، ما يجعلها خطرة للغاية، لذا ابتعد عن الأسلاك الساقطة والماء.

- لا تلمس أي شيء معدني أو كهربائي، فاستخدام الهاتف الأرضي أثناء العواصف الرعدية هو السبب الأول لإصابات البرق، فالبرق قد يدخل البيت من أي شيء يوصل الكهرباء كأسلاك الهاتف والكهرباء والصرف الصحي.

- لا تلمس مقابس الكهرباء أثناء العاصفة ولا تحاول فصل أي جهاز عن الكهرباء وإلا تعرضت لصعق البرق.

- ابق بالداخل، ولا تخرج قبل مرور 30 دقيقة على الأقل من آخر ضربة برق حتى لو وجدت المطر بدأ يخف فهناك احتمال لا بأس به أن يضرب البرق حتى من عاصفة راحلة.

ووضعت الهيئة العامة للأرصاد بعض الإجراءت الوقائية للمواطنين التي يجب اتخاذها عند حدوث ظاهرتي البرق والرعد وهي:

إجراءات يجب اتباعها عند البرق والرعد

1. الابتعاد عن النوافذ والأبواب المفتوحة بالمنزل.

2. الابتعاد عن الأماكن المرتفعة.

3. عدم الوقوف بجوار الأشجار.

4. الاتجاه إلى الشاطىء فورًا في حالة التواجد في البحر.

5. الابتعاد عن أماكن شبكات الصرف الصحي.

6. عند الوجود في الشارع أثناء البرق والرعد؛ يجب الإسراع بالدخول إلى أقرب مدخل منزل.

نصائح لإسعاف مصاب الصعق الكهربائي

1. افصل الكهرباء من المصدر بنزع الفيشة.

2. في حالة عدم إمكانية فصل الكهرباء؛ لا تلمس المصاب بالصعق بأيدٍ غير معزولة، بل استعمل عصا خشبية أو بلاستيكية لإبعاد مصدر الكهرباء عن المصاب.

3. استخدم قفازات عازلة للكهرباء لسحب المصاب.

4. إن أمكن؛ لف حبل حول قدم المصاب أو أعلى الذراع واسحبه.

5. استدعِ المساعدة واتبع إرشادات الإسعافات الأولية.

6. تأكد من وجود تهوية جيدة للمريض للتنفس.