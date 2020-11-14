عاجل.. أمطار متوسطة تضرب محافظة المنوفية

سادت حالة من الطقس السيئ، مساء اليوم السبت، محافظة المنوفية، حيث سقطت الأمطار المتوسطة على أغلب مدن وقرى المحافظة، والتي استمر هطولها لعدة دقائق مع وجود برق في السماء وانخفاض في درجة الحرارة.

ووجه المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، في وقت سابق، برفع حالة الطوارئ بجميع أفرع الشركة؛ لمواجهة الأمطار، مشددا على تجهُّيز شبكات ومحطات الصرف الصحي، واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه، حتى لا تؤثر في انتظام حركة المرور.

وطالب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميداني والجاهزية القصوى، تحسبا لسقوط الأمطار بغزارة، مشيرًا إلى توفير 147 معدة جاهزة لشفط المياه، وتطهير 135 منطقة على مستوى المحافظة، استعدادا لموسم الأمطار بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود غدًا الأحد طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا على مناطق القاهرة والوجة البحري، لطيف كذلك على السواحل الشمالية نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، طقساً معتدلاً نهارًا على جنوب سيناء، مائلاً للبرودة ليلًا، مع وجود رياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

ويتوقع خبراء الأرصاد غدًا طقسًا معتدلًا على شمال وجنوب الصعيد، بارداً ليلًا مع وجود رياح تنشط على شمال الصعيد معتدلة على الجنوب.

وأعلنت الأرصاد عن وجود شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجة البحري، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة ومتوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق كالسلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش.