"الأرصاد" عن الأمطار الغزيرة في بعض المحافظات: "لسه الشتا مبدأش"

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس في المحافظات اليوم السبت، حيث أوضحت أن الإسكندرية شهدت أمطار غزيرة حتى عصر اليوم لكنها كانت أقل حدة من الأسبوع الماضي، ومستمرة اليوم وغدا الأحد، مضيفة: "لسة الشتاء ما بدأش، ما زلنا في منتصف الخريف".

وأوضحت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن المنصورة شهدت عاصفة رعدية وأمطار مصحوبة بسقوط كرات ثلج، لافتة إلى أن محافظتي كفر الشيخ والبحيرة شهدتا سقوط أمطار أيضا اليوم السبت، كما أن الشروق والعاصمة الإدارية شهدتا أمطار خفيفة اليوم غير مؤثرة.

وتوقعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والدلتا غدا الأحد، على أن تخف حدتها يوم الاثنين، كما تتعرض بعض مناطق القاهرة لأمطار خفيفة غير مؤثرة، ناصحة بالابتعاد عن أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة حال حدوث برق ورعد.