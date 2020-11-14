تصل إلى القاهرة.. الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار حتى الأربعاء المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الأماكن المتوقع سقوط الأمطار عليها، خلال الفترة من الأحد وحتى الأربعاء المقبل الموافق 18 نوفمبر.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات لقرائها، الأماكن المتوقع سقوط الأمطار عليها بالقاهرة والمحافظات، وفقا لما أعلنته الأرصاد الجوية.

خريطة سقوط الأمطار الأحد 15 نوفمبر

تنبأت هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق الإسكندرية، سيدي عبد الرحمن، الضبعة، مطروح، سيدي براني، السلوم، رشيد، بلطيم، بورسعيد، والعريش، دمياط، البحيرة، كفر الشيخ.

كما أوضحت الأرصاد أن هناك احتمال بسقوط أمطار خفيفة تصل نسبتها إلى 40% على مناطق من القاهرة الكبرى.

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الشرقية، ومناطق من وسط سيناء، يصاحبها نشاط في حركة الرياح على السواحل الشمالية وانخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق.

خريطة سقوط الأمطار الاثنين 16 نوفمبر

توقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، الإسكندرية، مطروح، والسلوم، بالإضافة إلى أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري، العريش، بورسعيد، رشيد، كفر الشيخ، البحيرة.

خريطة سقوط الأمطار الثلاثاء 17 نوفمبر

أوضحت الهيئة أن هناك احتمال لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، الإسكندرية، مطروح، والسلوم.

كما أضافت الهيئة أن هناك احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري، العريش، بورسعيد، رشيد، كفر الشيخ، والبحيرة.

خريطة سقوط الأمطار الأربعاء 18 نوفمبر

توقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، الاسكندرية، مطروح، السلوم، بورسعيد، العريش.

و نوهت الهيئة لاتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.