تنطلق اليوم.. التفاصيل الكاملة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، التابعة لوزارة المالية، انطلاق العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لأول مرة في تاريخ مصر اليوم الأحد، الموافق 15 نوفمبر الجاري، موضحة أنه سيتم انضمام بقية الشركات تباعا حتى 30 يونيو 2021.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقا لما أعلنته مصلحة الضرائب المصرية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أهداف منظومة الفاتورة الإلكترونية

ـ إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية.

ـ تساعد هذه المنظومة في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.

ـ القضاء على السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمي.

ـ تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصرية.

ـ تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.

ـ التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.

ـ تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

ـ تحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا.

ـ تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية الفحص عن بعد، وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

كما وضعت المصلحة دليلا شاملا لكافة الأسئلة الشائعة حول الفاتورة الالكترونية يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:

https://www.incometax.gov.eg/pdf/e-invoice/e-Invoicing%20Solution%20FAQs%20.pdf

رحلة الممول نحو تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية

ونوهت المصلحة بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

كما أشارت المصلحة إلى أن وزارة المالية ستقيم هذا الشهر احتفالية لتكريم الشركات التي ساهمت في نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية بالتعاون معها، خلال فترة الاختبارات الأولية والتي بدأت في 30 يونيو الماضي، وكذلك تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.