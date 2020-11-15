استشاري صحة نفسية: العنف مع الأبناء يصل بهم إلى الهروب من المنازل

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن الآباء الذين يقوموا بالإساءة إلى أبنائهم ما يضطرهم إلى الهروب من المنزل هو أمر دائمًا ما يستهلك الطاقة الخاصة بالمواطنين الذين يبحثون عن هؤلاء الأطفال الهاربين من منزل والديهم، كما أنه يضيع من وقت قوات الأمن الثمين في الحفاظ على أرض مصر.

وأضاف "هندي"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن العنف مع الأبناء أصبح يصل بهم إلى الهروب من المنازل، مؤكدًا أن أي محاولة هروب ناجحة من الأبناء يأتي قبلها 5 محاولات للهروب و10 محاولات للتفكير في الهروب من الأساس، موضحًا أنه يجب على الآباء والأمهات بناء شخصية أبنائهم بشكل جيد ومخلص، مع الصبر على أخلاقهم وتقويمهم بطريقة حكيمة، لافتا إلى أنه لا يجب أن يكون هناك عقاب على السلوكيات الخاطئة أو العنف المباشر.

وأكد استشاري الصحة النفسية، أنه يجب توحيد عملية الثواب أو العقاب بين كافة الأبناء، كما يجب وضع مكافئة وتعزيز للسلوك الإيجابي: "لما الابن بيلاقي الأسرة والبيئة بيهاجموه، الطبيعي أنه يفكر في الهروب، مختتمًا: "اتمني لكل أب وأم بيسمعونا ميوصلوش أولادهم للمرحلة دي".