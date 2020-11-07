بريد الوطن.. هروب
كتب:
بريد الوطن
10:06 ص | السبت 07 نوفمبر 2020
الهروب
لم يعد بمقدور أحدنا
أن يحتمل أكثر
أنا التى أهرب مع سرب فراشٍ
وأغفو على هديل الحمام
أسافر مع الغيم
وأهطلُ مطراً حُلواً
على أزهار التوليب فى الحقول البعيدة
أضحك ملء قلبى
إذا أوقعتَ شراباً على قميصك الأبيض
وعبستَ إذا ضحكتَ
سرقتُ وردة لأجلك من حديقة جارتنا
أو عطستَ فى وجهى
أبكى ملء جفونى
إذا ما نسيتَ لونى المفضل
أُصبتَ بحرقة فى معدتك
جرحتَ إصبعك
وأنتَ تقص الخشب لتحفر لى اسمى
إذا غنّيتَ لى
وأنتَ الذى لم تكُن كما كنتَ معى
كسرتُ مرآتى
كى لا أرى عينى التى تحبّ
التوى كاحلى وأنا أركض هرباً منى
منكَ أو منّا؟ لم أكن أدرى
قصصتُ شعرى صبغتهُ
حرقتُ أوراقى رسائلى ودفاترى
رسمتُ على وجهى ملامح لا تشبهنى
عشتار محسن صبح
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