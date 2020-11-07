بريد الوطن.. هروب

لم يعد بمقدور أحدنا

أن يحتمل أكثر

أنا التى أهرب مع سرب فراشٍ

وأغفو على هديل الحمام

أسافر مع الغيم

وأهطلُ مطراً حُلواً

على أزهار التوليب فى الحقول البعيدة

أضحك ملء قلبى

إذا أوقعتَ شراباً على قميصك الأبيض

وعبستَ إذا ضحكتَ

سرقتُ وردة لأجلك من حديقة جارتنا

أو عطستَ فى وجهى

أبكى ملء جفونى

إذا ما نسيتَ لونى المفضل

أُصبتَ بحرقة فى معدتك

جرحتَ إصبعك

وأنتَ تقص الخشب لتحفر لى اسمى

إذا غنّيتَ لى

وأنتَ الذى لم تكُن كما كنتَ معى

كسرتُ مرآتى

كى لا أرى عينى التى تحبّ

التوى كاحلى وأنا أركض هرباً منى

منكَ أو منّا؟ لم أكن أدرى

قصصتُ شعرى صبغتهُ

حرقتُ أوراقى رسائلى ودفاترى

رسمتُ على وجهى ملامح لا تشبهنى

عشتار محسن صبح

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com