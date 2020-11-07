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محمود مسلم

بريد الوطن.. هروب

كتب:

بريد الوطن
10:06 ص | السبت 07 نوفمبر 2020
الهروب

الهروب

لم يعد بمقدور أحدنا

أن يحتمل أكثر

أنا التى أهرب مع سرب فراشٍ

وأغفو على هديل الحمام

أسافر مع الغيم

وأهطلُ مطراً حُلواً

على أزهار التوليب فى الحقول البعيدة

أضحك ملء قلبى

إذا أوقعتَ شراباً على قميصك الأبيض

وعبستَ إذا ضحكتَ

سرقتُ وردة لأجلك من حديقة جارتنا

أو عطستَ فى وجهى

أبكى ملء جفونى

إذا ما نسيتَ لونى المفضل

أُصبتَ بحرقة فى معدتك

جرحتَ إصبعك

وأنتَ تقص الخشب لتحفر لى اسمى

إذا غنّيتَ لى

وأنتَ الذى لم تكُن كما كنتَ معى

كسرتُ مرآتى

كى لا أرى عينى التى تحبّ

التوى كاحلى وأنا أركض هرباً منى

منكَ أو منّا؟ لم أكن أدرى

قصصتُ شعرى صبغتهُ

حرقتُ أوراقى رسائلى ودفاترى

رسمتُ على وجهى ملامح لا تشبهنى

                                                                         عشتار محسن صبح

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