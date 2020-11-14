رئيس عمال حفائر سقارة: اكتشفنا 3% فقط من الآثار وتحت الرمال كنوز كتير

قال مصطفى محمود رئيس عمال الحفائر بمنطقة سقارة الأثرية، إنه جرى استخراج أكثر من 100 تابوت، ولا يزال العمل مستمرا في المنطقة: "سقارة لم تبح بـ3% من آثارها، وتحت الرمال كنوز كتير".

وأضاف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه يجري العمل حاليا في نطاق البعثة المصرية الخاص بمنطقة سقارة، ويجري العمل في تلك المنطقة منذ 3 سنوات، والعمل لا يزال مستمرا، موضحا أنه يعمل منذ 20 عاما، هو وعائلته، في كل ما يخص الحفائر والترميم والعتالة الخاصة بالآثار: "فيه حاجات تانية أكثر من كده بكثير".

وأكد أن الفرق المصرية العاملة في التنقيب عن الآثار المصرية، أفضل كثيرا من اكتشافات الأجانب، حيث إن الأثريين الأجانب هم المستفيدون بنسب أكبر من الآثار المستخرجة، بينما عندما تقوم الفرق المصرية بالتنقيب تعود الخيرات على كافة المصريين: "الفرحة ما بعدها فرحة لما بيكون الفريق كله مصري"، مشيرا إلى أنه يجري ترديد بعض الكلمات التحفيزية أثناء التنقيب عن الآثار، حيث إن لذلك عظيم الأثر في نفوس العاملين في القطاع".

وتابع: "شغل العتالة مش أي حد يشتغله وبيحتاج تخصصات، ومش أي حد يشتغل مع الآثار، ومفيش أي طقوس لما بنفتح المقبرة، وبنتوكل على الله على طول، ومفيش أي خوف أو لعنة فراعنة زي ما الناس بتقول، ومعايا ما يقرب من 120 عاملا في المواقع الأثرية".