لتجنب المخاطر.. إرشادات السلامة المتبعة حال انقطاع التيار الكهربائي

وضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددا من الإرشادات للتعامل مع الكهرباء حال انقطاع التيار، من أجل السلامة العامة، وحماية الأجهزة من التعرض للمخاطر عند عودة التيار مرة أخرى.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات للقارئ على مدار اليوم، إرشادات مرفق الكهرباء لحماية الأجهزة الكهربائية من التلف، وفقا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

إرشادات السلامة المتبعة حال انقطاع التيار الكهربائي

ـ أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن أرضي الأجهزة الكهربائية الحساسة مثل الكمبيوتر والتليفزيون يجب أن يكون منفصلا عن أرضي باقي الأجهزة، لحمايتها من خطر التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الأجهزة ذات الأحمال العالية، كالتكيف.

ـ كما نوه الجهاز بضرورة فصل جميع الأجهزة الكهربائية واللمبات المضاءة فور انقطاع التيار الكهربائي.

ـ كما نصح الجهاز بتجنب فتح باب الثلاجة أو الديب فريز، خلال انقطاع التيار الكهربائي لمنع فقد البرودة، مع العلم أن الثلاجة المملوءة تساعد على حفظ الغذاء بحالته لمدة تصل لـ 6 ساعات، والديب فريز المملوء يساعد على حفظ الغذاء بحالته لحوالي يومين.

ـ ونوه بضرورة إعطاء مصدر التغذية الكهربائية الفرصة للاستقرار قبل توصيل الأجهزة، لمدة تصل إلى 15 دقيقة على الأقل.

ـ وشدد الجهاز على ضرورة التأكد من امتلاء سخان المياه قبل توصيل التيار.

إرشادات التعامل مع الكهرباء داخل المنزل

كما قدم الجهاز عددا من الإرشادات للتعامل مع الكهرباء داخل المنزل لتجنب مخاطرها وتفادي حدوث الماس الكهربائي:

ـ فصل التيار عن الأجهزة عن السفر وترك المنزل لفترات طويلة.

ـ تجنب لمس الأجهزة الكهربائية بأيادٍ مبللة، أو محاولة تشغيل جهاز كهربائي أثناء الوقوف على أرض مبللة.

ـ تجنب توصيل عدد كبير من الأجهزة بمخرج كهربائي واحد، لتفادي سخونة التوصيلات الكهربائية، ما يشكل خطرا.

ـ فصل التيار الكهربائي فور حدوث أي مشكلة بالكهرباء، كانبعاث رائحة حريق أو تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية، واللجوء إلى فني صيانة متخصص في الكهرباء لإصلاح العطل قبل إعادة توصيل التيار.

ـ ضرورة انبعاث رائحة حريق أو تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية، قبل استخدام سخان المياه الكهربائي، والتأكد أنها تعمل بشكل سليم لأن تلف أحد هذه المكونات قد يتسبب في انفجار السخان.

ـ مراجعة الملصقات التي تحملها الأجهزة الكهربائية وتفيد مرورها باختبارات السلامة الضرورية وأنها ذات مواصفات قياسية.

ـ اختيار السمك الصحيح عند مد الأسلاك المستخدمة في التوصيلات الكهربائية، مع مراعاة ملاءمته للتيار الكهربائي المار بها ووضعه في مواسير معزولة، بالإضافة إلى إجراء الكشف والاختبار الدوري عليها لأن عدم مراعاة ذلك قد يؤدي إلى تحميل الأسلاك فوق قدرتها المصممة لها، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حرارتها وانصهار عازلها فتصبح مصدر خطر.

ـ استبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة، وتجنب عزلها بشريط لاصق مما قد يتسبب في حدوث صعق كهربائي.