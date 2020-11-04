لتجنب مخاطر الكهرباء.. 5 نصائح يجب اتباعها عند سقوط الأمطار

تشهد البلاد هذه الأيام عدم استقرار الأحوال الجوية وتلقبات الطقس خاصة في السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء.

ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية اليوم، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وتمتد للداخل على محافظات الوجه البحري وشمال سيناء، وقد تصل إلى القاهرة غدا الخميس الموافق 5 نوفمبر، وفقا لما نشره مركز التنبؤ بفضيان النيل، التابع لوزارة المواد المائية والري.

ونشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته على حساب التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة من النصائح والارشادات التي يجب اتباعها في التعامل مع مهمات الكهرباءعند سقوط الأمطار، حرصا على نشر الوعي بين امستهلكين في كافة الجوانب، وهي:

نصائح لتجنب أخطار الكهرباء عند تساقط الأمطار

- يجب الابتعاد عن مهمات الكهرباء بالشوارع سواء أعمدة إنارة، أكشاك أو كابلات الكهرباء.

- في حالة وجود أسلاك كهربائيه مكشوفة يمتنع الاقتراب منها تماما.

- الابلاغ أماكن الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة والاتصال بشكل فوري وسريع بشركة الكهرباء على الخط الساخن 121.

- عدم ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتله.

- يجب توعية الأطفال الصغار بشكل خاص بعدم ملامسة أى من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

وأوضح مركز التنبؤ بفضيان النيل، اليوم، أماكن سقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال نماذج لخرائط توضيحية حتى يوم الخميس المقبل.

ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل في الصباح على كل من القاهرة والوجه البحري وجنوب وشمال وجنوب الصعيد، فيما يكون بارد على القاهرة والوجه البحري ويكون مائل للبرودة على السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد على شمال الصعيد ليلا، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على عدد من محافظات ومدن الجمهورية، هي "القاهرة 26 18 ، الإسكندرية 24 21 ، شرم الشيخ 28 24، المنيا 26 18".