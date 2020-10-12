12 نصيحة لتجنب مخاطر الكهرباء والسلامة العامة

قدمت الشؤون التجارية لهندسة كهرباء قطاع السادات، التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، مجموعة من النصائح والإرشادات التي تساعد في الحفاظ على الأجهزة المنزلية، وسلامة الأسرة والممتلكات من بعض المخاطر الكهربائية التي قد تسبب في حدوث حرائق.

وتستعرض "الوطن" إرشادات الكهرباء للمحافظة على سلامة الأجهزة الكهربائية بالمنازل، وفقا لما حددته الشركة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إرشادات الكهرباء للمحافظة على سلامة الأجهزة الكهربائية

1ـ يفضل عدم ترك الأجهزة الكهربائية في وضع تشغيل، وفصل التيار الكهربائي عنها، عند مغادرة المنزل لمدة طويلة أثناء السفر والرحلات الطويلة.

2ـ احذر من لمس الأجهزة الكهربائية بأيادٍ مبللة أو الوقوف على أرض مبللة أثناء استعمال جهاز كهربائي أو إدخال أجسام معدنية في مخرج كهربي أو ترك الأطفال بمفردهم قرب جهاز كهربائي يعمل أو إدخال أسلاك مكشوفة في مخرج التيار الكهربائي.

3- يجب عدم تحميل أي مخرج كهربائي بعدد كبير من الأجهزة، ما قد يؤدي إلى سخونة في المفاتيح أو التوصيلات الكهربائية وعند تلف أحد المخارج يراعي إصلاحها بواسطة المختصين في مجال الكهرباء.

4- التأكد دائما من فصل جميع الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة خاصة في المطبخ أو الحمام عند الانتهاء من استعمالها.

5- عند استعمال أي جهاز كهربائي يجب مراعاة عدم لمس هيكله المعدني، بالأخص المكواة الكهربائية والتأكد من فصل التيار الكهربائي عنها بعد انتهاء استخدامها وعدم تركها في متناول الأطفال بدون رقابة حتى لا تلحق الضرر بهم عند سقوطها أو ملامستها.

6- يراعى عند استخدام مروحة الشفط إزالة الدهون المتراكمة عليها وعدم تركها تعمل لفترات طويلة والتأكد من إغلاقها قبل النوم.

7- عند ملاحظة انبعاث رائحة حريق أو تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية فيجب فصل التيار الكهربائي فورا واللجوء إلى فني صيانة متخصص في الكهرباء لإصلاح العطل قبل إعادة توصيل التيار الكهربائي مرة أخرى.

8- عند استعمال سخان المياه داخل المنزل يجب مراجعة كل من الثرموستات وجهاز المنظم وصمام الأمان ولمبة البيان وترمومتر قياس درجة الحرارة والتأكد أنها تعمل بشكل سليم لأن تلف أحد هذه المكونات قد يتسبب في انفجار السخان.

9- يجب التأكد من أن جميع الأجهزة المنزلية الخاصة بك تحمل ملصقا يؤكد بأنها قد مرت باختبارات السلامة الضرورية وذات مواصفات.

10- الحرص على عدم تعرض المصابيح للكسر عند تركيبها أو تغييرها حتى لا يتناثر الغبار الضار منها ولتفادي حدوث ذلك يتم مسك المصابيح من القاعدة وليس من الجزء الزجاجي.

11- احرص على استخدام غطاء بلاستيكي للمخارج الكهربائية غير المستعملة كوسيلة لحماية الأطفال من العبث بها.

12- ينصح عند مد الأسلاك المستخدمة في التوصيلات الكهربائية داخل المنزل اختيار السمك الصحيح لها وملاءمته للتيار الكهربائي المار بها ووضعها في مواسير معزولة.