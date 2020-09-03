9 نصائح لتفادي مخاطر الكهرباء بالمنزل

قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 9 نصائح وإرشادات تساعدك في الحفاظ على الأجهزة المنزلية الخاصة بك، وتحقق سلامة أسرتك وممتلكاتك من بعض المخاطر الكهربائية التي قد تتسبب في حدوث حرائق أو انفجارات أو وقوع ضحايا.

نصائح الاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية

- يفضل عند مغادرة المنزل لمدة طويلة أثناء السفر والرحلات الطويلة عدم ترك الأجهزة الكهربائية في وضع تشغيل، وفصل التيار الكهربائي عنها.

- احذر من لمس الأجهزة الكهربائية بأيادٍ مبللة، أو الوقوف على أرض مبللة أثناء استعمال جهاز كهربائي، أو إدخال أجسام معدنية في مخرج كهربي، أو ترك الأطفال بمفردهم قرب جهاز كهربائي يعمل، أو إدخال أسلاك مكشوفة في مخرج التيار الكهربائي.

إصلاح مخارج الكهرباء بواسطة المختصين

- يجب عدم تحميل أي مَخرج كهربائي بعدد كبير من الأجهزة، ما قد يؤدي إلى سخونة في المفاتيح أو التوصيلات الكهربائية، وعند تلف أحد المخارج يراعى إصلاحها بواسطة المختصين في مجال الكهرباء.

فصل جميع الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة

- التأكد دائمًا من فصل جميع الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة، خاصة في المطبخ أو الحمام، عند الانتهاء من استعمالها.

- عند استعمال أي جهاز كهربائي يجب مراعاة عدم لمس هيكله المعدني، وتحديدًا المكواة الكهربائية، والتأكد من فصل التيار الكهربائي عنها بعد انتهاء استخدامها، وعدم تركها في متناول الأطفال بدون رقابة حتى لا تلحق الضرر بهم عند سقوطها أو ملامستها.

- يراعى عند استخدام مروحة الشفط إزالة الدهون المتراكمة عليها، وعدم تركها تعمل لفترات طويلة، والتأكد من إغلاقها قبل النوم.

فصل التيار في حال تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من الأجهزة

- عند ملاحظة انبعاث رائحة حريق، أو تصاعد أدخنة، أو صدور شرارة من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية، يجب فصل التيار الكهربائي فورًا، واللجوء إلى فني صيانة متخصص في الكهرباء لإصلاح العطل قبل إعادة توصيل التيار الكهربائي مرة أخرى.

مراجعة الثرموستات وجهاز المنظم وصمام الأمان

- عند استعمال سخان المياه داخل المنزل يجب مراجعة كل من الثرموستات وجهاز المنظم وصمام الأمان ولمبة البيان وترمومتر قياس درجة الحرارة، والتأكد أنها تعمل بشكل سليم لأن تلف أحد هذه المكونات قد يتسبب في انفجار السخان.

- يجب التأكد من أن جميع الأجهزة المنزلية الخاصة بك تحمل ملصقًا يؤكد أنها مرت باختبارات السلامة الضرورية، وذات مواصفات قياسية.