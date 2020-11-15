وزير الآثار: افتتاح متحف الحضارة وموكب نقل المومياوات خلال أسابيع

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه يجرى حاليا إعادة تلوين المتحف المصري بالتحرير بألوانه القديمة، وتحسين الإضاءة به، كما أن مجموعة من التوابيت المكتشفة حديثا تنضم للمتحف، تمثل هدية مقدمة له في عيد ميلاده، وسيتم نقلها في موكب عالمي خلال أسابيع قليلة، كاشفا عن بعض ملامحه، حيث سيتم إطفاء الأنوار في الميدان ثم فتحها مرة أخرى خلال الموكب، والذي سيسير بوجود تشريفة على الجانبين.

وأضاف "العناني" خلال لقاء ببرنامج "المواجهة"، المذاع على شاشة قناة "extra news"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه اختار يوم 27 نوفمبر الساعة 5:30 المغرب لنقل التوابيت في الموكب العظيم، والسبب في ذلك أن الحدث يكون قبل برودة الطقس، ولكن الاتحاد الأفريقي قرر إقامة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا في 27 نوفمبر مساء أيضًا، فاستشعر الخوف من عدم مشاهدة الكثير من الأشخاص هذا الموكب بسبب المباراة، لافتا إلى أن الموكب سيحتوي على رسالة توعوية، وأسماء الملوك المنقولين، وستُبرز جمال القاهرة من خلال تصويرها بالطائرات.

وأوضح أنه سيتم افتتاح متحف الحضارة تزامنا مع موكب نقل المومياوات الملكية، ثم يفتتح بعدها بأسابيع قليلة متحف العاصمة الإدارية الجديدة، ثم يجرى التفرغ للانتهاء من المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أنه سيكون جاهزا للافتتاح في منتصف 2021، لافتا أن المتحف هندسيا ومعماريا وأثريا وتأمينا "حاجة تفرح"، ويحتوي على تفاصيل دقيقة.

ولفت إلى أن المتحف الكبير يعد هدية للعالم لكونه قريبًا من أهرامات الجيزة وتصميمه يشابههم، والعمارة والمحتوى الأثري الخاص به، وعرض مجموعة توت عنخ آمون كاملة لأول مرة، وإنشاء معامل الترميم والمخازن ومنطقة الخدمات بمحيطة، مؤكدا أن المتحف فريد ليس في مصر فقط ولكن في العالم أجمع، وحفل افتتاحه يجب أن يكون بعد الانتهاء من كل آثار كورونا بشكل تام، "احنا مش عاوزين نخاطب نفسنا ولكن عاوزين نوجه الدعوة لكبرى الشخصيات من العالم".