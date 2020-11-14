وزير الآثار: توزيع التوابيت المكتشفة على 4 متاحف

قال الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، إن التوابيت المكتشفة في منطقة سقارة، والبالغ عددها أكثر من 100 تابوت، سيتم توزيعها بين المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري بالتحرير ومتحف العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن كشف أثري جديد في سقارة، أن المتحف المصري بالتحرير سيستمر في منافسة المتاحف الأخرى في مصر، "دي أقل هدية نقدمها للمتحف المصري في عيد ميلاده بكرة، هيتم 118 سنة، ومديرة المتحف أول واحدة هتنقي التوابيت اللي عاوزاها"، معلنًا عن إقامة معرض صغير، الثلاثاء المقبل، عن التوابيت المكتشفة حديثًا والشهيرة، وذلك احتفالًا بذكرى تأسيس المتحف.

وأشار إلى أن متحف العاصمة الإدارية الجديدة الذي يسلط الضوء على عواصم مصر، له نصيب أيضًا في التوابيت الجديدة، لافتًا إلى أن متحف عواصم مصر مفاجأة يجرى التحضير لها، وسيكون أول افتتاح رسمي في مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الجديدة.

وأكد أن الاكتشافات الجديدة توفيق من الله، وتمثل إضافة جديدة للبعثات المصرية التي اكتشفت 95% من الاكتشافات الأثرية خلال الـ4 سنوات الماضية، "لما شرفت بالوزارة كان عندي تحدي شخصي، إن فيه أجيال رائعة اتدربت واتعلمتن وناس عظماء في الآثار زي الدكتور زاهي حواس أفاد الكثير وأرسلهم للخارج للتدريب، ورجعوا معاهم دراسات عليا ودكتوراة وناس شطار جدا، فاشتغلوا وجبنالهم التمويل".