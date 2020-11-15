اليوم.. محاكمة عصابة الاستيلاء على 500 مليون من ممتلكات الدولة

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى رئيس المحكمة، اليوم الأحد، محاكمة 17 متهما في قضية الاستيلاء على ممتلكات الدولة، والتى قدرتها الأجهزة المعنية بمبلغ 500 مليار جنيه، من خلال الاستيلاء على أراضى وممتلكات للدولة بمحررات مزورة مسجلة فى محكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن المتهمين فى الفترة ما بين يوليو 2009 وفبراير 2020 زوروا محررات رسمية وسرقوا مستندات أصلية رسمية وأقاموا دعاوى شكلية وحرروا محاضر نزاعات على أراضٍ ملك الدولة بمدينة الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة فى هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعى وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، فضلا عن تورطهم فى تحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضى وإخطارات قيد دعاوى ألبسوها لبس الحقيقة بأن وجهوها إلى هيئة قضايا الدولة وهيئة الأوقاف المصرية للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا إلى كاتب أول المحكمة كما وثقوا تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.

والمتهمون هم أمينا غرفة الحفظ بمحكمة البدرشين ورئيس مجلس إدارة إحدى اكبر شركات المقاولات بالقاهرة الكبرى وأعضاء مجلس إدارتها وربة منزل ومحاسب وموظف بقلم محضرين محكمة البدرشين الجزئية ورئيس مكتب شهر عقاري المنزلة و6 محامين وعامل وقاموا باصطناع محاضر جلسات أثبتوا فيها على خلاف الحقيقة مثول ممثلي أجهزة الدولة المختلفة وعضو هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة وإقرارهم جميعا بالصلح مع باقي أطراف الدعاوى المدنية المصطنعة وتوقيعها زورا ببصمات لاكلاشية مصطنع لمحكمة البدرشين الجزئية وتوقيعات منسوبه زورا للقضاة ورؤساء الدوائر المختصين قاصدين بذلك جعل الأحكام المصطنعة حجة في مواجهة الدولة ليتمكنوا من نقل ملكية تلك الأراضي لصالحهم تنفيذا للأحاكم المزورة الصادرة في الدعاوى المرفوعة صوريا والتي قاموا أيضا بالاستئناف علىها دون المثول أمام المحكمة الاستئنافية في محاولة منهم لاستنفاد طرق الطعن وجعل الأمر أحكاما نهائية.