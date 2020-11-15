"الهيئة الوطنية" تعلن نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب عصر اليوم

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا في الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد، لإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التلفزيون بمبنى "ماسبيرو".

وتعد هذه المرة الخامسة التي تتخذ فيها الهيئة من ماسبيرو منصة لمؤتمراتها الانتخابية منذ 18 يوليو الماضي، في تقليد جرى اتباعه منذ المؤتمر الذي عقد بماسبيرو بالتنسيق مع الهيئات الإعلامية والهيئة الوطنية للانتخابات، حيث اتفق خلاله على إعلان نتيجة الانتخابات في مبنى ماسبيرو، تدعيما لدوره.

وأكّد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّ الهيئة تلقت كل نتائج اللجان العامة على مستوى 13 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الثانية، كما استقبلت عدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تمّ البت فيها، مشيرًا إلى أنَّه تمّ مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وتمّ إضافة أصوات المصريين بالخارج، موضحًا أنَّ الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

"الوطنية للانتخابات" تعيد مرشحين اثنين بالدخيلة وحوش عيسى لإعادة "النواب"

وكانت الهيئة قد قررت الخميس الماضي إدراج مرشحين اثنين في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بدلًا من آخرين، يخوضان جولة الإعادة فى الدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية، ومقرها الدخيلة والدائرة الخامسة بمحافظة البحيرة، ومقرها حوش عيسى.

جاء ذلك تنفيذًا للحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى بمجلس الدولة، التي قامت برفض العديد من الطعون الأخرى المقدمة على نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات لعدم قبولها موضوعا وانتهت إلى صحة قرارات الهيئة فى شأنها.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، إنَّ "الوطنية للانتخابات" تسلمت حكمين قضائيين من المحكمة الإدارية العليا لصالح مرشحين طعنًا على الأصوات الصحيحة التي حصل عليها مرشحان آخران، ضمن نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان وأحقيتهما في خوض جولة الإعادة بدلا منهما.

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أن مجلس إدارة الهيئة اجتمع لدراسة الأحكام والاطلاع على ما جاء بها من حيثيات، وانتهى المجلس إلى إصدار القرار رقم 83 لسنة 2020 بإدراج اسم المرشح علي مهنا مسعود عوض وشهرته "علي الدميني" مرشح مستقل، بجولة الإعادة بالدائرة الخامسة بمحافظة البحيرة ومقرها حوش عيسى بدلا من المرشح محمد عبدالغني عبداللطيف صقر، تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7062 لسنة 67 قضائية عليا.

كما أصدَر المجلس القرار رقم 84 لسنة 2020 بإدراج اسم المرشح أحمد عبدالحميد عبدالحميد سيد أحمد وشهرته "أحمد الشريف"، مرشح حزب النور بجولة الإعادة بالدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها الدخيلة، بدلًا من المرشحة منى حسن سعد حسن تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7194 لسنة 67 قضائية عليا.