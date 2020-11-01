اليوم.. "الوطنية للانتخابات" تزور ماسبيرو للمرة الرابعة خلال 107 أيام

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نتيجة التصويت بالمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب، اليوم الأحد في الثانية ظهرا، من داخل مبنى ماسبيرو، وهي المرة الرابعة التي تتخذ فيها الهيئة من ماسبيرو منصة لمؤتمراتها الانتخابية منذ 18 يوليو الماضي أي خلال ما يقرب من 107 يوما.

ويعد إعلان نتائج الانتخابات تقليدا جرى اتباعه منذ المؤتمر الذي عقد بماسبيرو بالتنسيق مع الهيئات الإعلامية والهيئة الوطنية للانتخابات، في وقت سابق، والذى جرى الاتفاق خلاله على إعلان نتيجة الانتخابات في مبنى ماسبيرو، تدعيما لدوره.

وعقد في 18 يوليو منتدى حول انتخابات مجلس الشيوخ بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

وقال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجنة الانتخابات والإعلام هما طرفا المعادلة في انتخابات مجلس الشيوخ، موجها الشكر لحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لتنظيم احتفالية منتدى الإعلام لتغطية اننخابات الشيوخ، قائلا: "في مكان فخم ويليق بالحدث والمناسبة متمنيا أن تتكرر هذه الفعاليات بحيث يكون ماسبيرو الذراع الطولي للإعلام المصري وتعود له الريادة والسيادة".

وتابع جبر خلال كلمته بالمنتدى قائلا: "هذه الورشة الخاصة لتغطية مجلس الشيوخ سيعقبها ورشة عن انتخابات مجلس النواب الهدف أن نقدم خدمة للإعلام والإعلاميين ليكونوا على اتصال مباشر بالأحداث والحقايق والمعلومات، وعرضت أن يكون هذا المكان الذي تعلن له نتيجة الانتخابات باعتبار ماسبيرو قلب الإعلام المصري لأنه إعلام قومي وطني يعبر عن ضمير المجتمع ويدفع تكلفته إلى الرأي العام المصري فليس له انتماء إلا خدمة الرأي العام والمواطن المصري".

وفي الزيارة الثانية بتاريخ 19 أغسطس الماضي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات الشيوخ، وأعرب حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حينها، عن "عظيم السعادة والفخر بقرار اختيار مبنى ماسبيرو العريق للإعلان منه ولأول مرة عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ".

وقال بيان عن الهيئة إن القطاعات المعنية بالوطنية للاعلام كانت قد اجرت استعدادت كبيرة لاستضافة المؤتمر من تجهيز لقاعة المؤتمرات بالدور السابع بمبنى الوطنية للاعلام والتي شهدت لأول مرة انعقاد هذا الحدث التاريخي وكما تم توفير كافة الإمكانيات من كاميرات وأجهزة البث والنقل والاستعداد بشكل جيد لنقل هذا الحدث الهام الذي يجرى لأول مرة من مبنى ماسبيرو العريق.

وجرت الزيارة الثالثة في 10 سبتمبر الماضي، حينما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب بدءا من 17 سبتمبر الماضي، وبدء الاقتراع في الانتخابات في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2020.