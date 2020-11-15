تفاصيل القبض على سائق بـ10 أطنان خام ذهب بمرسى علم: في طريقه للمطحنة

تمكّنت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، من إحباط محاولة تهريب 10 أطنان من الأحجار التب تحتوي على خام الذهب بحوزة سائق محملة على سيارة نقل بدائرة قسم شرطة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

كان اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا بتمكّن الأجهزة الأمنية من ضبط سيارة نقل يقودها سائق، مُحمل عليها 10 أطنان من الأحجار التي تحوى خام الذهب بدائرة قسم شرطة مرسى علم بالبحر الأحمر.

وتعود الواقعة، عندما كشف تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مرسى علم جنوب البحر الأحمر أنَّ أحد افراد التنقيب عن الذهب ينقل شحنة من أحجار الخام التي تحتوي على الذهب لمصلحة "عصابة" تعمل في التنقيب عن الذهب، وكان في طريقها لتوصيلها لمطحنة الصخور تمهيدًا لإتمام باقي عملية استخلاص خام الذهب.

وبمتابعة خط سير السيارة وبإعداد الأكمنة، نجحت أجهزة الأمن في ضبط السيارة التى يقودها سائق، وبتفتيشها تبين أنَّها محملة بـ10 أطنان من الأحجار التي تحوي خام الذهب كان في طريقه لتوصيلها إلى المطحنة.

وتمّ القبض على المتهم وبحوزته المضبوطات وبمواجهته اعترف بقيامه بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بدائرة قسم شرطة مرسى علم.

وقررت النيابة العامة حبس السائق على ذمة التحقيقات بتهمة نقل 10 أطنان من الأحجار التي تحتوي على خام الذهب والتحفظ على المضبوطات وذلك عقب ضبط المتهم وهو ينقل الشحنة بسيارة نقل فى مدينة مرسى علم.