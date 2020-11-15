حبس شاب 6 أشهر لإحداثه عاهة مستديمة لـ"عامل" بكفر الشيخ

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد صقر، ويوسف عدلي، وحمدي عبد التواب، وسكرتارية مجدي غانم، بمعاقبة شاب يقيم بمركز الحامول، بالحبس 6 أشهر، وإلزامه بالمصاريف، وذلك لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لعامل، إثر تعديه عليه بسلاح أبيض "سكين".

وصدر الحكم في أحداث القضية رقم 16802 لسنة 2017، جنايات مركز شرطة الحامول، والمقيدة برقم 4020 لسنة 2017 كلي كفر الشيخ.

ووفقاً لأمر الإحالة، فان الواقعة تعود إلى يوم 29 أبريل 2017، بدائرة مركز شرطة الحامول، عندما اعتدى المتهم "محمود.م.ج.ع"، على المجني عليه "محمد.م.ع"، عامل، بسلاح أبيض سكين، ما أدى إلى إحداث عاهة مستديمة في ذراعه الأيسر بنسبة 2 %.