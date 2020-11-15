"الخارجية": مصر تُتابع عن كثب تطورات معبر الكركارات الحدودي في المغرب

صرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنَّ مصر تُتابع عن كثب تطورات الموقف في منطقة معبر الكركارات الحدودي في المغرب.

وأضاف أنَّه على ضوء تزايد التوتر في هذه المنطقة وتسارع الأحداث، فإن مصر تدعو الأطراف إلى ضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن بما تشمله من وقف لإطلاق النار والامتناع عن أي أعمال استفزازية وأية أعمال من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية والتبادل التجاري في هذه المنطقة.

ولفت إلى تأكّيد مصر في هذا الصدد ضرورة الالتزام بالحوار واستئناف العملية السياسية لحل الأزمة بما يُحقق الاستقرار ويصون مصالح جميع الأطراف، ويحترم الاعتبارات الخاصة بالقانون الدولي ولا سيما مبدأ سيادة الدول.