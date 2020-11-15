تجار الأدوات المدرسية: أوقفنا الاستيراد تحسبا لموجة كورونا الثانية

تراجع كبير فى مبيعات الأدوات المدرسية بالأسواق في ظل مخاوف الإغلاق التي تسيطر على التجار تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا، واتجاههم إلى وقف الاستيراد.

وقال أحمد جعفر، عضو شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن مبيعات الترم الأول من العام الدراسي الجاري لم يحقق المستهدف حيث تراجعت المبيعات بنسبة 40%، رغم تراجع أسعار الأدوات المكتبية والورقية بنسبة 30%.

أضاف جعفر، لـ"الوطن"، أن تغير نمط العام الدارسي أثر سلبا على مبيعات الأدوات المكتبية بالأسواق، مشيراً إلى أن التجار يترقبون الموجة الثانية من فيروس كورونا بحذر شديد حيث لجأ عدد كبير منهم إلى الاكتفاء بما تم استيراده بداية العام، ولا يوجد استيراد للتيرم الثاني.

ومن جانبه، قال خالد حسن، نائب رئيس شعبة الأدوات الكتابية والمدرسية بالغرفة التجارية، إن مبيعات الأدوات المكتبة ومستلزمات المدارس خلال التيرم الأول لم تحقق المستهدف من المبيعات بسبب التعليم عن بعد، وضغط ساعات الدراسة واختصارها في يومين.

وأكد "حسن"، زيادة نسبة المخزون مما أدى لخسائر فادحة، خاصة لمحال الجملة التي تعتمد بشكل كبير على مبيعات قطاع التجزئة، مشيراً إلى أن الشنط والأقلام والألوان والكشاكيل والمقالم وأوراق التصوير، هي السلع الأكثر تضررا فى المبيعات.

وتابع أنه في ظل الظروف الراهنة قد تضطر بعض المحال إلى الخروج من السوق بسبب الخسائر وعدم تحمل أصحابها للإيجارات والعمالة، منوها إلى أن تجار التجزئة توقفوا تماما عن التعاقدات على شراء بضائع جديدة بسبب حالة الركود التي تشهدها تلك المحال وتراجع القوة الشرائية وزيادة المخزون.

وأكمل أن استمرار ركود حركة البيع سيؤدي إلى عدم قدرة المحال التجارية على الاستمرارية، ولجوء عدد كبير منهم إلى بيع الأجهزة الإلكترونية أو إضافة أنشطة أخرى إلى قطاع المكتبات للاستمرارية.

ونوه إلى ثبات فى سعر دستة القلم الرصاص 10 جنيهات، وسعر دستة القلم الجاف تبدأ من 12 جنيها، وسعر الكراسة 60 قرشا، والكشكول 1.5 جنيه، مشدداً على أن الأسعار تختلف حسب جودة وحجم الورق.

وأشار إلى أن الزمزمية تبدأ من 8 جنيهات، واللانش بوكس من 15 إلى 150 جنيها، وسعر الحقائب المدرسية من 120 حتى 1200 جنيه، على حسب الخامة وبلد المنشأ.