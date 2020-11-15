نائب محافظ القاهرة: إحياء مسار العائلة المقدسة ينشط السياحة الدينية

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة للسيدة مريم وابنها المسيح عليه السلام يعمل على تنشيط حركة السياحة الدينية بعد إعادتها، وتتم أعمال مسار العائلة المقدسة بدءا من سيناء مرورا على جميع الأماكن التي مرت بها بمحافظات الجمهورية.

وأشارت عبدالمنعم، إلى أن المسار في محافظة القاهرة يبدأ من شجرة مريم بنطاق حي المطرية، مرورا بمجمع الأديان عند منطقة جامع عمرو بن العاص، والكنيسة المعلقة ودير القديسة برباره، والمروربكنيسة أبي سرجه بالمنطقة الجنوبية، حيث يتم التطوير بهذه المنطقة بالاشتراك مع وزارة السياحة.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب المحافظ لمتابعة مشروع إحياء مسارالعائلة المقدسة بحضورالمهندس عادل عبدالظاهر، رئيس حي المعادي، و اللواء خالد شحاته، رئيس حي مصر القديمة، ورمضان حجازى من التفتيش الفني بالمنطقة الجنوبية.

وشددت عبدالمنعم، على تذليل أي معوقات تحول دون تنفيذ مراحل التطوير من المرافق أوالشبكات من الصرف الصحي و الكهرباء والمياة وخلافه، والانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد، ومتابعة أعمال التطوير لمواقع المسار من الحمامات والنخل والبرجولات والبنارات المضيئة والبوابات الحجرية واليونيبول واللافتات المرورية والأكشاك.

وتابعت أن التطوير يشمل شارع مجمع الأديان خلف جامع عمرو بن العاص إلى كوبري العاشر إلى كورنيش النيل متجها إلى المعادي حتى كنيسة المعادي عند مدخل المعادى، مشددة على متابعة أعمال التشجير والإنارة والنظافة عند مجمع الأديان مؤكدة ووضع جدول زمنى للانتهاء من أعمال التطوير.