"بـ5 جنيه بس".. "نقل القاهرة" توفر اشتراكات لكبار السن

أصدر اللواء رزق على مصطفى، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، تعليمات للمختصين بالهيئة باستخراج كارنيه ركوب مجاني لكبار السن فوق 70 سنة داخل أوتوبيسات هيئة النقل العام، وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتسهيل الإجراءات لحصول كبار السن فوق 70 سنة على كارنيه مجاني لركوب أوتوبيسات هيئة النقل العام، لتخفيف العبء على كبار السن.

وأضاف رزق لـ"الوطن" أنه يمكن استخراج الكارنيه من مكاتب اشتراكات الهيئة بالعباسية وجامعة الأزهر والعتبة والمظلات والجيزة، 7 شارع مراد.

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة لاستخراج الاشتراك، أشار رئيس هيئة النقل العام إلى أنه على المواطنين فوق الـ70 عامًا الراغبين في استخراج الاشتراك التوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات للهيئة، وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي وعدد 2 صورة شخصية ومبلغ 5 جنيهات، علمًا بأن تلك المكاتب تعمل من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2 ظهرًا.

وفى سياق متصل، فى مطلع الشهر الماضى قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة السماح بركوب كبار السن الذين تجاوزو الـ70 عامًا جميع وسائل هيئة النقل العام بالمجان، كما تم السماح لكبار السن الذين تجاوزوا الـ60 عامًا بركوب جميع وسائل هيئة النقل العام بنصف تذكرة.

وأكد محافظ القاهرة أن هاتين الفئتين لا تحتاجان أي إجراءت سوى أن يبرز الراكب للمحصل بطاقة الرقم القومي وأن تكون هذة البطاقة سارية حتي يتم تطبيق هذا الإعفاء عليه.

وأكد المحافظ أن هذا القرار جاء لتخفيف العبء عن كبار السن عرفانًا بالجميل لهذه الفئة التي خدمت الوطن فى مختلف المجالات وتنفيذًا لتوجهات الدولة في هذا الشأن .

وشدد محافظ القاهرة على أن المحافظة لا تتوانى عن تقديم كل الدعم لكبار السن وكل من خدم بلاده بتقديم كل التيسيرات والإجراءات لهم ورفع العبء عن كاهلهم.