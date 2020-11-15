مستقر لليوم الثاني.. أسعار الذهب اليوم الأحد 15-11-2020 في مصر

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 15 نوفمبر الحالي، وذلك بعد حالة من التذبذب شهدها المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي، بين ارتفاعات وانخفاضات متتالية، جعلت المقبلين على الشراء في حيرة بين شراء الذهب أو الانتظار.

وترصد "الوطن"، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18، والجنيه الذهب، بمحلات الصاغة اليوم، على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 936 و938 جنيهًا.

الذهب عيار 21

وتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 819 و821 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 702 و704 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6552 إلى 6568 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع الذهب بفضل ضعف الدولار، مع دراسة المستثمرين التحديات اللوجيستية المحيطة بإنتاج ضخم للقاح محتمل لكوفيد-19، في ظل تزايد الإصابات الجديدة بالفيروس، مما يعزز الرهان على دعم اقتصادي أكبر، وذلك وفقًا لموقع "العربية".

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1%، إلى 1878.54 دولار للأونصة، إذ لم يطرأ تغير يذكر على سعر المعدن في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، عند 1876.40 دولار، وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وخلال يوم الاثنين الماضي، انخفض الذهب 4.6%، في التعاملات الفورية، في أكبر خسارة يومية منذ 11 أغسطس، وذلك بعد أن أعلنت شركة صناعة الأدوية "فايزر" أن لقاحها لكوفيد-19 فعال بنسبة تفوق 90% حسب نتائج تجارب أولية، ما دعم الإقبال على المخاطرة.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3%، إلى 24.29 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3%، إلى 885.45 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4%، إلى 2463.64 دولار.

شعبة الذهب تنصح بالشراء في أوقات انخفاض الأسعار

ونصح نادي نجيب نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، المستثمرين والمقبلين على الزواج، بشراء الذهب خلال فترات الانخفاض التي يشهدها المعدن الأصفر بين الحين والآخر، موضحًا: "لو تقدر تشتري اشتري، وبلاش تبيع إلا للضرورة لأن الذهب طول عمره قابل للزيادة مش للنقصان".

كما يتوقع نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وذلك لأنّ المعدن الأصفر يعد سلعة عالمية حساسة تتأثر بالعوامل الخارجية.

وفي تصريحات للدكتور وصفي أمين واصف رئيس الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، لوكالة "سبوتنك"، قال إنّ الوضع السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، يعد من أسباب حالة التخبط التي يشهدها الذهب خلال الوقت الحالي.

وقال رجب حامد الرئيس التنفيذي لمجموعة "سبائك الكويت" لتجارة المعادن الثمينة، في تصريحات سابقة إنّه منذ شهر يوليو الماضي، حقق الذهب أعلى مستوى له ملامسًا مستوى 1960 دولار، مدعومًا بعدة معطيات على رأسها الانتخابات الأمريكية، متوقعًا مزيدًا من الارتفاع في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.