بعد غياب وكيل المجلس عن الترشيحات.. من يخلف سيد الشريف في أخميم؟

لأول مرة منذ سنوات عدة يغيب رموز عائلة الشريف بمدينة أخميم بسوهاج، عن الترشح لانتخابات مجلس النواب، ولعل الغياب الأبرز كان لـ" سيد الشريف"، نقيب الأشراف ووكيل مجلس النواب الحالي، وأثار غياب الشريف تساؤلات كثيرة في الشارع السوهاجي عن سبب الغياب المفاجئ وعدم ترشحه في الانتخابات.

ولم يقتصر غياب سيد الشريف، الذى بدأ حياته السياسية في التسعينيات بل طال الغياب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب، بعد أن أعلن عن ترشحه في دائرة أخميم وساقلته عقب اجتماع مطول مع افراد عائلته، وتراجع فجأة دون معرفة الأسباب التي أدت إلى عدم ترشحه، وترشح عن عائلة الشريف في النظام الفردي 3 أشخاص هم كل من أحمد شعبان الشريف، مستقل، عصام الشريف، مستقل، محمد عاطف الشريف، مستقل.

وتحتدم المنافسة في دائرة أخميم وساقلته والكوثر والتي تم تخصيص مقعدين لها في النظام الفردي بين 27 مرشحا ابرزهم النائبين زكريا حسان، عضو محلس النواب عن دائرة ساقلته، والنائب احمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أخميم، مرشحين عن حزب مستقبل وطن، ولم يكتفي الحزب بترشيح النائبين، بل تم الدفع بآخرين هما محمد لبيب، واكرم العمدة، لينافس الحزب بـ 4 مرشحين علي مقعدين.

ودخل في سباق الانتخابات عددا من الوجود الجديدة التي لها ثقل وتواجد في مركزي أخميم وساقلته، ومن المرجح ان يكون لهم وجود قوي في تلك الانتخابات، ومن المتوقع ان تشهد الانتخابات في تلك الدائرة معركة شرسة بين المرشحين نظرا للثقل الشعبي لعدد كبير من المرشحين.

وكانت في النظام القديم دائرة اخميم مستقلة بذاتها ويتم انتخاب 2 من النواب، اما في النظام الجديد فتم إضافة مركز ساقلته عليه، وقسم الكوثر، وتم منحهم جميعا مقعدين.